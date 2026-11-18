Przywłaszczenie czyjejś tożsamości, zarówno w sieci, jak i w świecie rzeczywistym, prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji dla ofiary. Przestępcy kradną wizerunek, dane osobowe oraz inne informacje umożliwiające identyfikację konkretnego człowieka. Takie działania służą im zazwyczaj do wyłudzania pieniędzy, oszukiwania znajomych pokrzywdzonego, a także do celowego niszczenia jego reputacji.

Polskie prawo surowo traktuje tego typu występki, które reguluje artykuł 190a paragraf 2 Kodeksu karnego. Przepis ten odnosi się bezpośrednio do podszywania się pod inną osobę z użyciem jej danych lub wizerunku, by wyrządzić jej szkodę osobistą bądź majątkową. Sprawcom takiego przestępstwa grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, o czym decyduje sąd.

Kradzież tożsamości i poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz te osoby?

Udostępniamy galerię zdjęć przedstawiającą osoby ścigane w związku z podejrzeniem złamania artykułu 190a paragraf 2 Kodeksu karnego. Wszystkie fotografie pochodzą z oficjalnego portalu administracji rządowej. Zgodnie z udostępnionymi informacjami materiały pobrano z bazy 18 listopada 2026 roku, a sprawy miały wówczas status aktywnych poszukiwań.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich obywateli, którzy mają jakiekolwiek wiadomości na temat aktualnego miejsca pobytu prezentowanych osób. Świadkowie powinni zgłosić się do najbliższego komisariatu policji. W przypadkach wymagających natychmiastowej reakcji służb należy pilnie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać informacje dyspozytorowi.

Niewykluczone, że rozpoznanie sprawców na opublikowanych fotografiach pozwoli śledczym na ich szybkie zatrzymanie.