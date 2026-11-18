Smutną wiadomość o odejściu Anny Banaś przekazała w sieci sołtys wsi Zielonka w gminie Białe Błota, Anna Strzelczyk. Przyjaciółka zmarłej opublikowała wzruszające pożegnanie, w którym wróciła pamięcią do wspólnie spędzonych chwil, długich rozmów oraz trudnych doświadczeń, przez które razem przechodziły.

„Trzy tygodnie temu odwiedziłaś mnie i śmiałyśmy się do łez, jak na tym zdjęciu sprzed roku. Taką będę Cię pamiętać. Radosną i silną, chociaż nieraz siedziałyśmy w Twoim salonie i leciały nam łzy. Ale na końcu zawsze padało hasło: kto nie da rady? My nie damy rady? Dałaś radę, Piękna, a teraz odpoczywaj” – napisała w mediach społecznościowych Anna Strzelczyk.

Ostatnie pożegnanie Anny Banaś zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada, o godzinie 11 w świątyni pw. św. Faustyny przy ulicy Trybowskiego 3 na terenie bydgoskiego Fordonu. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego uczestnicy pogrzebu odprowadzą zmarłą na cmentarz komunalny zlokalizowany przy ulicy Wiślanej.

Anna Banaś przez 13 lat służyła w wojsku. Jeden wypadek przekreślił jej dotychczasowe życie

Dramatyczne losy Anny Banaś były już wcześniej przedstawiane w mediach, budząc ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Zmarła przez 13 lat pracowała jako pielęgniarka i pełniła zawodową służbę wojskową. Swoje obowiązki wykonywała między innymi na szpitalnym oddziale ratunkowym w lecznicy wojskowej, pomagała przy zwalczaniu skutków powodzi, a także stacjonowała na terenach przygranicznych w okolicach Czeremchy i Białowieży.

Dotychczasowe życie kobiety legło w gruzach przez jeden niefortunny incydent. Podczas wysiadania z auta straciła równowagę, poślizgnęła się i mocno uderzyła plecami. W pierwszej chwili dolegliwości bólowe nie zwiastowały niczego groźnego. Sytuacja zmieniła się jednak dramatycznie w przeciągu zaledwie kilku godzin. Będąc już w domu, kobieta całkowicie straciła czucie w nogach, co wymagało natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego.

Od tamtego momentu Anna Banaś była skazana na wózek inwalidzki. Z jej relacji wynikało, że przez długie miesiące lekarze prowadzili terapię pod kątem zdiagnozowanego zapalenia rdzenia kręgowego. Dopiero późniejsza wizyta u innej specjalistki wykazała, że paraliż stanowił bezpośrednią konsekwencję przebytego upadku. Sama poszkodowana zaznaczała, że postawienie trafnej diagnozy otworzyło przed nią szansę na dalszą kurację.

Trudna walka Anny Banaś o powrót do sprawności i przyszłość syna Leona

Dalsze leczenie oraz intensywna rehabilitacja, które dawały realną szansę na powrót do zdrowia, wymagały jednak sporych nakładów finansowych. W organizowane zbiórki pieniędzy na rzecz Anny Banaś chętnie włączało się bardzo wiele osób. Kobieta walczyła o odzyskanie sprawności nie tylko dla samej siebie, ale przede wszystkim dla swojego synka Leona, któremu pragnęła zapewnić bezpieczną, wspólną przyszłość.