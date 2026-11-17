Solarium tylko dla czworonogów! W stajni Politechniki Bydgoskiej otwarto specjalne pomieszczenie dla koni. Zwierzęta mogą się w nim ogrzać i szybciej wyschnąć po treningu. Nad ich grzbietami znajduje się duży panel z czerwonymi lampami emitującymi ciepło.

– Nad nami jest taka przypominająca lampę, która jest też w solariach dla ludzi. Nie ma to nic wspólnego z opalaniem. Bardziej trzeba to traktować jako taką dużą suszarkę. W okresie jesienno-zimowym konie mają już dłuższą sierść, więc po treningu dużo trudniej schną. To urządzenie pozwala im szybciej wyschnąć – wyjaśnia Urszula Żurek, kierownik Stajni Akademickiej.

Urządzenie może być wykorzystywane również podczas rehabilitacji po kontuzjach. Pomaga rozgrzać mięśnie przed treningiem, a po wysiłku umożliwia zwierzętom relaks.

– One tego nie znały, więc były zaniepokojone. Co to za duże urządzenie, które emituje czerwone światło i jeszcze trochę szumi. Ale od razu, gdy czują ciepło, rozluźniają się i stoją spokojnie. Człowiek też korzysta, też się ogrzewa – dodaje Urszula Żurek.

Stajnia od kilku miesięcy należy do Politechniki Bydgoskiej. To miejsce praktycznej nauki dla studentów, którzy poznają tu konie oraz nowoczesne wyposażenie stajni.