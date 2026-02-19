Pożar domu pod Grudziądzem. W zgliszczach strażacy znaleźli ciało!

Anna Kisiel
2026-02-19 7:56

Spokojna noc w powiecie grudziądzkim zamieniła się w koszmar. W miejscowości Parski doszło do pożaru domu jednorodzinnego, który zakończył się najgorszym z możliwych scenariuszy. Mimo wysiłków strażaków, po ugaszeniu ognia w ruinach budynku dokonano makabrycznego odkrycia. Sprawę badają teraz śledczy.

  • Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 19 lutego w miejscowości Parski pod Grudziądzem.
  • Akcja gaśnicza była utrudniona przez zawalony dach i silnie rozwinięty pożar.
  • W pogorzelisku służby natrafiły na zwłoki 67-letniego lokatora.
  • Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury.

Ogień odciął drogę ucieczki

Informacja o pojawieniu się ognia dotarła do służb ratunkowych w czwartek, 19 lutego, tuż po godzinie pierwszej w nocy. Płonął dom mieszkalny w miejscowości Parski (gmina Grudziądz). Gdy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, sytuacja była już dramatyczna, a płomienie obejmowały niemal cały budynek. Ze względu na ogromną skalę pożaru i ryzyko dla życia ratowników, strażacy nie mogli wejść do środka i musieli walczyć z żywiołem z zewnątrz.

Tragiczny finał poszukiwań

Dopiero gdy ogień został opanowany, ratownicy mogli bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, by przeszukać ruiny. Niestety, ich obawy się potwierdziły. Wewnątrz odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny, będącego jedynym lokatorem. Na miejscu pracowało kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policja. Okoliczności tej tragedii będą teraz szczegółowo wyjaśniane w toku śledztwa nadzorowanego przez prokuratora.

