Krzysztof Jackowski o III wojnie światowej. On już wie, co się stanie z Polską

Mariusz Korzus
2026-03-02 15:25

Jasnowidz z Człuchowa jest przekonany, że globalne starcie mocarstw stało się faktem, choć terytorium Polski pozostanie wolne od bombardowań. Krzysztof Jackowski ostrzega jednak, że nasz kraj może "w coś wdepnąć". Wróżbita podaje również konkretny rok, w którym ustaną działania wojenne na świecie.

Jasnowidz Jackowski przepowiedział III wojnę światową. Zobaczył, co czeka Polaków

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express; Ai/ Shutterstock
  • Oczy całego świata zwrócone są na wydarzenia w Iranie oraz Azji. Krzysztof Jackowski przypomina w rozmowie z "Super Expressem", że zapowiadał taki obrót spraw.
  • Wróżbita zdradza, jaki los czeka nasz kraj. Większość informacji jest uspokajająca, ale jedno z jego zdań budzi uzasadniony niepokój.
  • W materiale poruszono wątki dotyczące Ukrainy, sytuacji w Iranie oraz przyszłości Polski w kontekście najnowszych wizji.

Krzysztof Jackowski przewidział konflikt na Bliskim Wschodzie

Podekscytowany Krzysztof Jackowski (63 l.) odnalazł swoje archiwalne nagrania, w których precyzyjnie określił czas rozpoczęcia globalnego konfliktu. Najsłynniejszy polski jasnowidz już wcześniej trafnie zapowiedział inwazję na Ukrainę, którą konsekwentnie nazywał wojną o charakterze lokalnym. W rozmowach z dziennikarzami wielokrotnie podkreślał, że działania za naszą wschodnią granicą nie stanowią bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Polski, a prawdziwe zagrożenie nadejdzie z Bliskiego Wschodu.

- Ja znalazłem swoją wypowiedz dla dziennikarzy z 2024 roku. Ja tam zapewniam, że III wojna światowa wybuchnie na przełomie lutego i marca 2026 roku - mówi dziennikarzowi "SE" wróżbita. Przypomina też swoje dawne słowa: „Wojna na Ukrainie nie jest dla nas groźna. Ja boję się tej drugiej wojny. Ona wybuchnie na bliskim wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli. I to będzie początek trzeciej wojny światowej”.

Pod koniec lutego sytuacja w Azji eskalowała do miana otwartej wojny. Według wizjonera z Człuchowa, ten konflikt będzie miał zupełnie inną specyfikę niż dotychczasowe starcia zbrojne. Trzecia wojna światowa ma przybrać formę serii lokalnych walk w różnych punktach globu, a ich ostateczny finał nastąpi dopiero w 2028 roku. - To jest początek trzeciej wojny światowej. Będzie ona jednak wyglądać w zupełnie inny sposób niż dotychczasowe wojny. Ta trzecia wojna światowa to będzie kilka lokalnych wojen w różnych miejscach na świecie. Zakończą się one w 2028 roku. Mam takie przeczucie, że coś złego spotka premiera Izraela - mówi "Super Expressowi" jasnowidz Jackowski.

Wizjoner z Człuchowa o zagrożeniu dla Polski

Profeta jest przekonany, że opisane wyżej działania militarne nie przeniosą się bezpośrednio na nasze terytorium. Mimo to nie ma samych dobrych wieści dla rodaków. – Mam takie odczucie, że mimo to my w coś wdepniemy – mówi reporterowi "SE". Jackowski od początku był sceptyczny wobec porozumień pokojowych zawieranych między Izraelem a Palestyną. Sytuacja na początku marca stała się krytyczna, zwłaszcza po tym, jak Teheran oficjalnie potwierdził śmierć ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział krwawy odwet. Dziennikarze na bieżąco śledzą rozwój wypadków w specjalnej relacji na żywo.

