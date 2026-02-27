Autobus szkolny utknął na przejeździe. Ułamki sekund dzieliły go od zderzenia

Skrajnie niebezpieczne manewry na torach w Myśliwcu

Do tego groźnego incydentu doszło w minionym tygodniu, krótko po godzinie 7:00 rano. 66-letni kierowca autobusu, jadący po odbiór uczniów, zbagatelizował sygnalizację i wjechał na przejazd w momencie opuszczania się zapór. Zamiast natychmiast uciekać z torowiska, mężczyzna zaczął manewrować pojazdem, blokując przejazd. Zaledwie kilkanaście sekund później przejechał tamtędy pociąg pospieszny, co mogło doprowadzić do tragedii. Według oceny policji sytuacja była dramatyczna i zagrażała życiu wielu osób.

Kierowca z Wąbrzeźna tłumaczył się pośpiechem

Sprawca odjechał po podniesieniu szlabanów, jednak funkcjonariusze błyskawicznie ustalili jego tożsamość. Okazał się nim 66-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, który swoje nieodpowiedzialne zachowanie próbował usprawiedliwiać pośpiechem oraz oślepieniem przez słońce. Za rażące naruszenie przepisów nałożono na niego mandat w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktów karnych. Szczęśliwie w chwili zdarzenia nie przewoził jeszcze dzieci, co jednak w opinii służb nie umniejsza skali zagrożenia, jakie stworzył.

Policja apeluje o wyłamywanie szlabanów

Mundurowi przypominają przy tej okazji, że konstrukcja rogatek na przejazdach kolejowych pozwala na ich łatwe wyłamanie w sytuacji awaryjnej. Takie rozwiązanie ma na celu ratowanie życia poprzez umożliwienie natychmiastowego zjazdu z torów. Koszt naprawy uszkodzonego elementu to zaledwie kilkanaście złotych, co jest kwotą pomijalną w obliczu ryzyka śmierci.

„W sytuacji kryzysowej wyłam szlaban. To nic nie kosztuje w porównaniu z ceną zdrowia i życia”

– podkreślają policjanci.

