Krzysztof Jackowski zapowiada potężny krach. Jasnowidz podał datę wielkiego kryzysu

Krzysztof Jackowski zapowiada ogromny kryzys. Wizjoner ostrzega przed bankructwami

Krzysztof Jackowski po raz kolejny podzielił się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości świata. Znany jasnowidz z Człuchowa tym razem mówił o nadchodzącym kryzysie gospodarczym, który — według jego przewidywań — ma nadejść już w 2027 roku.

- Upadek filarów. Albo to się stanie przypadkowo, albo to Ameryka wywoła. Tu się kłania moja wizja sprzed sporego już czasu. W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys - mówił jasnowidz Jackowski na swoim kanale na YouTube.

Zdaniem Jackowskiego pierwsze symptomy załamania gospodarczego mogą pojawić się już w najbliższym czasie, jednak najpoważniejsze skutki świat odczuje właśnie w 2027 roku. Jasnowidz z Człuchowa uważa, że może to być największy kryzys gospodarczy od stu lat.

- Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - tłumaczył Jackowski.

Według jego wizji światowy kryzys ma doprowadzić również do prób stworzenia nowego systemu finansowego. Jackowski sugerował, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać trudną sytuację gospodarczą do promowania nowej globalnej waluty.

- Nie wszystkie państwa będą chciały w to wejść, ale większość państw będzie temu skłonna. Ameryka w ten sposób te państwa uzależni od swojej super waluty. Stworzy jakby nową historię swojej waluty, która teoretycznie będzie miała być silna. Będzie to upadek starej wiary i stworzenie nowej wiaty w iluzję pieniądza bez pokrycia - mówił jasnowidz z Człuchowa.

Krzysztof Jackowski o prawie własności. Państwo przejmie prywatne domy?

Podczas transmisji Jackowski poruszył także temat prawa własności. Jego zdaniem w przyszłości mogą pojawić się regulacje, które ograniczą prawa obywateli do posiadanych nieruchomości i gruntów.

- Będą przepisy, które będą pozwalały w skrajnych sytuacjach podważyć prawnie nasze własności, bez sądów, bez roszczeń. W tej chwili jeżeli masz własność, masz akt notarialny na tę własność np. ziemię albo nieruchomość, to jeżeli nie narobisz długów, płacisz fiskusowi daniny, których się domaga, to de facto państwo nie może ci twojej własności przejąć - tłumaczył.

Jasnowidz sugerował również, że większy wpływ na prywatne majątki mogłyby mieć państwo lub samorządy.

- To będą takie przepisy, że państwo będzie miało prawo podważyć twoją własność. Nawet jeżeli ta własność jest niezadłużona. Głównym właścicielem wszystkich naszych własności będzie państwo czy konkretne miasto. To organ będzie miał główną decyzyjność o twojej nieruchomości, a dopiero potem ty - dodał.

Kim jest Krzysztof Jackowski? Kariera słynnego jasnowidza z Człuchowa

Krzysztof Jackowski z Człuchowa od lat należy do grona najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Rozgłos zdobył m.in. dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu głośnych wydarzeń społecznych i politycznych. Obecnie regularnie publikuje swoje wizje w internecie i mediach społecznościowych, gdzie śledzą go zarówno sympatycy, jak i osoby sceptycznie podchodzące do jego przepowiedni.

Jan Tomaszewski: Lewandowski zachowywał się jak panienka na wydaniu!

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie