Lista poszukiwanych rośnie. Policja ujawniła wizerunki ściganych kobiet

Kobiety poszukiwane w Kujawsko-Pomorskiem. Policja czeka na sygnał

Funkcjonariusze regularnie odświeżają ogólnopolski rejestr osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W policyjnych kartotekach widać wyraźny wzrost liczby poszukiwanych pań, a najczęstszym powodem wydawania za nimi listów gończych są rozmaite przestępstwa majątkowe oraz wyłudzenia.

Służby mundurowe proszą obywateli o dużą czujność w przypadku ewentualnego spotkania ze zbiegłymi przestępczyniami. Poniżej udostępniamy najświeższe zestawienie ściganych mieszkanek regionu. Wszelkie wskazówki dotyczące ich obecnego miejsca przebywania można przekazywać na przypisane do konkretnych spraw numery telefonów lub wysyłać na oficjalny adres e-mail [email protected]. Alternatywą pozostaje bezpośredni kontakt z najbliższą jednostką policji pod bezpłatnymi numerami 997 oraz 112, przy czym śledczy gwarantują pełną anonimowość każdemu informatorowi.

Zgromadzone wizerunki ściganych figurują w ogólnodostępnej bazie na stronie poszukiwani.policja.pl, skąd zostały pobrane dokładnie 10 czerwca 2026 roku.

Aby zapoznać się z wizerunkami ukrywających się przed prawem kobiet, wystarczy otworzyć zamieszczoną poniżej galerię zdjęć.

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