Kody QR na ławkach w bydgoskiej bazylice. Wierni podzieleni nowym pomysłem

Anna Kisiel
2026-03-03 13:49

W Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy wierni mogą korzystać z nowego rozwiązania umożliwiającego składanie datków bez użycia gotówki. Choć parafia zapewnia, że kody QR są jedynie dobrowolnym uzupełnieniem tradycyjnej tacy, pomysł wywołał lawinę komentarzy. Część internautów chwali postęp, inni nie zostawiają na duchownych suchej nitki.

Wierni odwiedzający bydgoską Bazylikę św. Wincentego a Paulo zauważyli na ławkach nietypowe tabliczki, które stały się powodem gorącej dyskusji. Dzięki umieszczonym tam kodom QR możliwe jest składanie ofiar w formie bezgotówkowej, co wywołało w sieci skrajne emocje. Podczas gdy niektórzy uznają to za naturalny krok w stronę nowoczesności, inni wyrażają głośne niezadowolenie z wprowadzonych innowacji.

E-taca i płatność BLIK zamiast gotówki

Parafia wyjaśnia, że nowa metoda wsparcia finansowego została wprowadzona jako opcja dodatkowa, wychodząca naprzeciw osobom, które na co dzień nie korzystają z gotówki. Procedura jest intuicyjna: wystarczy zeskanować kod smartfonem, wskazać konkretny cel, np. misje lub remont, a następnie dokonać wpłaty przelewem bądź BLIK-iem. Duchowni uspokajają, że tradycyjna taca wciąż funkcjonuje i nikt nie jest zmuszany do korzystania z cyfrowych rozwiązań.

Mimo zapewnień o dobrowolności, w mediach społecznościowych wylała się fala krytyki pod adresem bydgoskiej świątyni. Internauci w swoich wpisach nie szczędzili ostrych słów.

„Pieniądz w kościele jest najważniejszy i tu kościół potrafi iść z postępem”, „Do roboty niech się wezmą” czy „Chciałbym, żeby Kościół był bardziej postępowy, ale chyba zaczęli ze złej strony”, „Bezczelność nie zna granic”

Mieszkańcy Bydgoszczy o kodach QR

Wśród licznych głosów oburzenia można jednak znaleźć opinie osób, które popierają techniczne unowocześnienie zbiórek. Dotarliśmy do wiernych, którzy postrzegają to rozwiązanie pozytywnie i nie widzą w nim niczego zdrożnego. Kwestia cyfryzacji datków w kościele z pewnością pozostanie tematem, który jeszcze długo będzie budził silne emocje społeczne i dzielił parafian.