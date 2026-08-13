Lokal rodem z Hogwartu w Bydgoszczy. Magiczna atmosfera i czarodziejskie eliksiry przyciągają fanów Harry'ego Pottera

Fenomen „Harry'ego Pottera” zrodzony w trakcie podróży pociągiem. Historia, która zawładnęła światem

„Harry Potter” należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii fantasy przełomu XX i XXI wieku. Choć od wydania pierwszego tomu minęło niemal 30 lat, wykreowany przez J.K. Rowling świat nadal wzbudza ogromne zainteresowanie, zarówno w formie literackiej, jak i filmowej. Początki tej historii sięgają 1990 roku. Podczas podróży opóźnionym pociągiem z Manchesteru do Londynu Joanne Rowling wpadła na pomysł opowieści o chłopcu uczącym się w szkole magii i czarów. W trakcie tej samej podróży zaczęła tworzyć zarys bohaterów oraz najważniejszych wydarzeń.

Debiutancki tom serii ukazał się w 1997 roku. Wtedy trudno było przewidzieć, że historia młodego czarodzieja stanie się globalnym fenomenem. W ciągu kolejnej dekady J.K. Rowling opublikowała siedem części cyklu, które szybko zaczęto przenosić na duży ekran. Filmowe adaptacje trafiały do kin w latach 2001–2011, a finałowe „Insygnia Śmierci” zekranizowano w dwóch częściach.

Lokale w stylu „Harry'ego Pottera” podbijają metropolie. Magia przyciąga dawnych fanów

Popularność uniwersum Hogwartu nie ogranicza się już wyłącznie do książek, filmów czy gier. Na całym świecie powstają również inspirowane nim restauracje, kawiarnie i puby. Tego rodzaju miejsca można coraz częściej spotkać także w największych polskich miastach.

Jednym z powodów tego zjawiska jest fakt, że osoby wychowane na powieściach J.K. Rowling i kinowych przygodach Harry’ego Pottera mają dziś około 25–40 lat. Jako dorośli chętnie przeznaczają pieniądze na rozrywkę i spotkania z bliskimi, a część z nich ma już własne dzieci, którym pokazuje świat magii będący ważnym elementem ich własnego dzieciństwa.

Bydgoszcz ma swój Hogwart. „Eliksiry” i magiczne menu na ulicy Gdańskiej

Od 2026 roku również przy ul. Gdańskiej w centrum Bydgoszczy działa lokal nawiązujący wystrojem do świata Harry’ego Pottera. „Magiczna Księgarnia” zestawia charakter dawnej księgarni z kuchnią oraz elementami przywodzącymi na myśl Hogwart, „Trzy Miotły” w Hogsmeade, gdzie bohaterowie pili piwo kremowe, czy „Dziurawy Kocioł”, stanowiący przejście między Londynem a ulicą Pokątną.

Nie znajdziemy tam wizerunków najważniejszych bohaterów, jednak o czarodziejską atmosferę dbają liczne charakterystyczne elementy. Są wśród nich tiary, miotły kojarzące się z quidditchem, angielska budka telefoniczna przypominająca wejście do Ministerstwa Magii czy kominek z wylatującymi listami. Całości towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka, w tym kompozycje znane z filmów o Harrym Potterze, tworzone m.in. przez Johna Williamsa i Nicholasa Hoopera.

Także karta dań utrzymana jest w magicznej stylistyce. Można w niej znaleźć gorące mikstury, „kociołek trzech serów”, „zaklętą bruschettę”, a także dania główne i burgery noszące nazwy takie jak „smoczy artefakt ognia” czy „zaklęcie początku”. Serwowane są również „polędwiczki czarodzieja”, „skrzydła smoczego ognia” i kilka rodzajów czarodziejskiej pizzy. Dodatkową atrakcją jest kociołek, z którego dzięki wykorzystaniu ciekłego azotu wydobywa się dym, przywodzący na myśl lekcje eliksirów profesora Snape’a.

Serial o Harrym Potterze wkrótce na HBO Max. Nicholas Hoult jako Gilderoy Lockhart

Miłośnicy świata stworzonego przez J.K. Rowling czekają również na nową serialową odsłonę przygód Harry’ego Pottera. Produkcja HBO ma pojawić się w grudniu. Nowy "Harry Potter" ma trafić do HBO Max podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Harry’ego zagra Dominic McLaughlin, natomiast jako Hermiona Granger i Ron Weasley wystąpią Arabella Stanton oraz Alastair Stout. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledore’a, Janet McTeer jako Minervę McGonagall, Paapę Essiedu jako Severusa Snape’a, Nicka Frosta jako Rubeusa Hagrida, Rory’ego Wilmota jako Neville’a Longbottoma oraz Loxa Pratta jako Draco Malfoya.

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu HBO rozpoczęło przygotowania do jego kontynuacji. Druga odsłona, oparta na „Komnacie Tajemnic”, wprowadzi do historii kolejnych bohaterów, wśród których znajdzie się Gilderoy Lockhart. Wiadomo już, że w uwielbiającego rozgłos, narcystycznego nauczyciela obrony przed czarną magią, który zajmie stanowisko po profesorze Quirrellu, wcieli się Nicholas Hoult.

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