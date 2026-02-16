Studniówka II LO w Bydgoszczy: Blisko 360 osób bawiło się do białego rana! [ZDJĘCIA]

Zabawa maturzystów do białego rana

Parkiet w Hotelu Best Inn zapełnił się w minioną sobotę niemal po brzegi. W balu udział wzięło blisko 360 gości związanych z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia była nie lada wyzwaniem, dlatego przygotowania na bydgoskim Szwederowie ruszyły z rocznym wyprzedzeniem. Część oficjalną zdominował tradycyjny polonez. Ze względu na liczbę maturzystów, taniec siedmiu klas podzielono na cztery tury, a nad choreografią czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.

60

Eleganckie kreacje na koniec ferii

Pieczę nad sprawnym przebiegiem imprezy sprawował czternastoosobowy komitet rodzicielski. Wybór daty okazał się strzałem w dziesiątkę, mimo że bal odbył się stosunkowo późno w kalendarzu studniówkowym. Młodzież świętowała na samym końcu ferii zimowych, co zbiegło się z dniem zakochanych. Dzięki temu maturzyści mieli wystarczająco dużo czasu, by zadbać o wieczorowe kreacje oraz perfekcyjny wizerunek.

Pokaz laserowy i tłum fotografów

Poza oficjalnymi podziękowaniami i kwiatami dla pedagogów, organizatorzy postawili na rozrywkę na wysokim poziomie. O oprawę muzyczną zadbał DJ Paweł Milhausen, który skutecznie zachęcał do tańca. Uczestnicy zabawy mogli korzystać z dwóch fotobudek, a całe wydarzenie uświetnił pokaz laserowy. Wydarzenie dokumentowało aż trzech fotografów, dzięki czemu każda chwila tej wyjątkowej nocy została uwieczniona.

Uczniowski wkład w organizację

Młodzież wykazała się również inwencją twórczą, przygotowując własne występy artystyczne. Uczniowie mieli też realny wpływ na identyfikację wizualną imprezy. Już we wrześniu ogłoszono konkurs na logo studniówki. Zgłoszono trzy projekty, które ostatecznie połączono w jedną spójną grafikę, a autorów wszystkich prac nagrodzono.