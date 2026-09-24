Młodzi naukowcy w akcji! Uczniowie eksperymentowali w laboratoriach Collegium Medicum

Dawid Olszewski
2026-09-24 14:40

Fartuchy na siebie, okulary na nos i można zaczynać eksperymenty! Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjechali do Bydgoszczy, by podczas praktycznych warsztatów sprawdzić, jak wygląda praca w laboratorium. Zamiast siedzieć nad podręcznikami, mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i przekonać się, czy świat farmacji i nauki jest właśnie dla nich.

Warsztaty dla młodzieży zorganizowało Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na uczestników czekało aż 30 różnych zajęć, podczas których teoria spotkała się z praktyką.

Wszyscy z ciekawością szli na zajęcia – mówił prof. Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Organizatorzy zadbali również o to, by same nazwy zajęć przyciągały uwagę młodych ludzi. Jednym z tematów było „Życie w probówce”.

Tematy, zresztą prosiłem, żeby były w miarę atrakcyjne, zrobiły swoje. „Życie w probówce” od razu kojarzą z różnymi tworami czy powstawaniem samych aromatycznych zabaw, ponieważ jedne z ćwiczeń dotyczą rzeczywiście substancji zapachowych – wyjaśniał prof. Foksiński w rozmowie z Radiem Eska.

Najważniejsze było jednak to, że uczniowie nie ograniczali się do słuchania wykładów. Sami wykonywali doświadczenia, sprawdzali właściwości różnych substancji i mogli poczuć się jak prawdziwi laboratoryjni eksperci.

Jest super, możemy zobaczyć, czy się nadajemy na to wszystko. Sprawdzamy m.in. pH różnych kwasów, witaminy C, aktualnie robimy siarczan cynku, czy są rozpuszczalne w wodzie – mówiła jedna z uczestniczek warsztatów.

Dla młodych ludzi była to nie tylko okazja do nauki, ale także sprawdzenia swoich zainteresowań i przekonania się, jak wygląda praca w laboratorium od kuchni.

Patronem warsztatów jest Radio Eska.

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