Młodzi naukowcy w akcji! Uczniowie eksperymentowali w laboratoriach Collegium Medicum

Warsztaty dla młodzieży zorganizowało Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na uczestników czekało aż 30 różnych zajęć, podczas których teoria spotkała się z praktyką.

– Wszyscy z ciekawością szli na zajęcia – mówił prof. Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Organizatorzy zadbali również o to, by same nazwy zajęć przyciągały uwagę młodych ludzi. Jednym z tematów było „Życie w probówce”.

– Tematy, zresztą prosiłem, żeby były w miarę atrakcyjne, zrobiły swoje. „Życie w probówce” od razu kojarzą z różnymi tworami czy powstawaniem samych aromatycznych zabaw, ponieważ jedne z ćwiczeń dotyczą rzeczywiście substancji zapachowych – wyjaśniał prof. Foksiński w rozmowie z Radiem Eska.

Najważniejsze było jednak to, że uczniowie nie ograniczali się do słuchania wykładów. Sami wykonywali doświadczenia, sprawdzali właściwości różnych substancji i mogli poczuć się jak prawdziwi laboratoryjni eksperci.

– Jest super, możemy zobaczyć, czy się nadajemy na to wszystko. Sprawdzamy m.in. pH różnych kwasów, witaminy C, aktualnie robimy siarczan cynku, czy są rozpuszczalne w wodzie – mówiła jedna z uczestniczek warsztatów.

Dla młodych ludzi była to nie tylko okazja do nauki, ale także sprawdzenia swoich zainteresowań i przekonania się, jak wygląda praca w laboratorium od kuchni.

Patronem warsztatów jest Radio Eska.