Najlepsza cukiernia Bydgoszcz - LISTA

Poszukiwanie idealnej cukierni to często nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy zbliżają się specjalne okazje. Niezależnie od tego, czy szukamy wyjątkowych wypieków na Tłusty Czwartek, eleganckich ciast na święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc, tortu na urodziny czy imieniny, czy po prostu mamy ochotę na coś słodkiego w zwykły dzień, wybór odpowiedniego miejsca ma kluczowe znaczenie. Mieszkańcy Bydgoszczy mają to szczęście, że mogą wybierać spośród wielu znakomitych lokali. Aby ułatwić podjęcie decyzji, przygotowaliśmy ranking, który pomoże znaleźć najlepszą cukiernię w Bydgoszczy.

Każdego Słodkiego - Pracownia Cukiernicza Adres: Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Serdecznie polecamy cudowne desery. Wspaniałe bezy, monoporcje, serniczki. Nigdy więcej nie kupimy w Sowie 🤩. Zdjęcia to 100% prawdy. Nie tylko wyglądają pięknie ale są też przesmaczne! Polecamy" Ô Petit Délice Adres: Stefana Batorego 4, 85-104 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Niesamowite doznania smakowe. Marcepany, ciasteczka. Ogromny wybór makaroników. Kawka przepyszna. Na miejscu i na wynos. Raj dla mojego brzuszka. Przemiła obsługa. A klimat.... niesamowity. Weszliśmy na kawkę ale tak smakowało że nabraliśmy dużo na wynos. Trudno się oprzeć." Cukiernia Katarynka Adres: Stefana Batorego 4, 85-104 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Fajny klimat, miła obsługa, trochę ciasno z wózkiem i dzieckiem ale fajny kącik. Bardzo dobra kawa" Słodkie Pokusy Jolanta Bukowska - Torty i ciasta na zamówienie Adres: Stanisława Leszczyńskiego 35, 85-137 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Zamówiliśmy tort na 18-stkę syna, zależało nam na motywie gitary, bo to pasja młodego. Tort idealny, pyszny i piękny. Spełnił nasze oczekiwania w 100 %" Cukiernia Staropolska Adres: Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18, 85-858 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Jedna z moich ulubionych cukierni z pysznościami w postaci pieczywa, no i oczywiście ciast, tortów, ciasteczek i lodów. Przed wejściem jest parking, chociaż z miejscami bywa różnie, ale zawsze to spore ułatwienie. Wewnątrz sporo miejsca, ciasta są dobrze wyeksponowane i kuszą już od progu. Bardzo duży wybór pieczywa, naprawdę warto popróbować. Wyśmienite rogale z makiem, bagietki i przeróżne bułeczki. Można kupić kanapkę na wynos lub zjeść jakiś posiłek przy stoliczku delektując się kawą lub czekoladą. Miejsc jest sporo. Obsługa nieco chaotyczna, robiąca trochę zamieszania, ale miła, więc mam nadzieję że jeszcze się wspaniale zgra. Podsumowując: super że jest ta cukiernia." Piekarnia Cukiernia Krzysztof Poćwiardowski Adres: Garbary 5/lokal 6, 85-229 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Według mojej oceny najlepsza kawiarnia w Bydgoszczy. Pyszne produkty, oferta śniadaniowa z dużą ilością dań więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o dania to każdy z posiłków bardzo smaczny. Na uznanie zasługuje wystrój oraz bardzo miła obsługa. Na pewno wrócimy, aby posmakować kolejnych wypieków oraz dań. Polecam w 100%" Cukiernia Staropolska Adres: Marii Konopnickiej 22d, 85-124 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Wspaniała i miła obsługa, przyjemne miejsce odwiedzam regularnie…' PIEKUŚ piekarnia z cukiernią Adres: Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16, 85-858 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Przyjemny klimat, serdeczna obsługa, lokal przyjazny psom 🐕przepyszna pizza prosto z pieca. Palce lizać 😋 Moja Mama zadowolona z takiego wypadu... Ciasto z Piekusia 🍰 🤩 już w domu z kawą... Dziękuję bardzo". Adres: Księdza Józefa Schulza 3, 85-315 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Piękne miejsce po remoncie. Ogromny plus za miejsce samoobsługowe dla kawoszy. Przytulnie po zmianach. Panie uprzejme i przesympatyczne. Jedyny minus to to że parking pełny a w lokalu w danym momencie prawie pusto. Więc nie parkują raczej klienci. Miałam problem żeby znaleźć miejsce. Serdecznie polecam Sowę na ks. Schulza:)" Cukiernia Sowa Adres: Mostowa 5, 85-110 Bydgoszcz

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Bardzo miłe mam wspomnienia z tej cukierni. Wystrój przemyślany, dopracowany, elegancki. Lody, szarlotka z bitą śmietaną i kawa - bardzo dobre. Duży wybór ciast i lodów. Obsługa profesjonalna. Lokal wypełniony po brzegi (sobota) - widać, że ludzie uwielbiają spędzać tu czas. Lokal obejmuje dwa pomieszczenia, z których jedno powstało przez szklane zadaszenie przestrzeni między sąsiednimi budynkami - ciekawe rozwiązanie. W piwnicy mieści się jeszcze winiarnia, ale w czasie, kiedy tam byłam, pomieszczenie było zamknięte. Na pewno tam wrócę i zapraszam na kawkę do tego miejsca."