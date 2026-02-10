16-letnia Klaudia znowu przepadła bez wieści! Policja apeluje do mieszkańców

Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście poszukuje 16-letniej Klaudii Karpińskiej, która zaginęła 6 lutego 2026 roku, około godziny 11:00.

Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście prowadzi poszukiwania 16-letniej Klaudii Karpińskiej. Nastolatka zaginęła w czwartek, 6 lutego 2026 roku. Około godziny 11.00 wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy i niebieskie oczy. Znaki szczególne to pieprzyk nad wargą oraz tatuaż z imieniem „Agnieszka” na lewym przedramieniu.

W dniu zaginięcia Klaudia była ubrana w czarną kurtkę z kapturem, czarną bluzę z kapturem, siwe spodnie dresowe oraz brązowe zimowe buty z cekinami. Przy sobie miała legitymację szkolną.

Jak udało się nam ustalić, to nie pierwsze zaginięcie tej nastolatki. Wcześniej 16-latka zniknęła 16 stycznia 2026 roku około godziny 22.00, gdy wyszła z miejsca zamieszkania na terenie Bydgoszczy i długo nie wracała. Wówczas poszukiwania zakończyły się szczęśliwie – dziewczyna ostatecznie wróciła do domu.

Policja nie wyklucza żadnego scenariusza i prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu Klaudii.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami telefonów 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112.