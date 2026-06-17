Nalot CBŚP na narkotykowy gang w Bydgoszczy. Zatrzymano 11 osób, przejęto broń

Bydgoszcz: CBŚP rozbija gang narkotykowy

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi wspólnie Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Jak ustalili funkcjonariusze, członkowie gangu zajmowali się hurtowym wprowadzaniem narkotyków na rynek, działając głównie na terenie Bydgoszczy i okolic.

Gromadzone dowody doprowadziły śledczych do konkretnych osób zamieszanych w ten proceder. W minionym tygodniu zorganizowano potężną operację, w której brali udział funkcjonariusze CBŚP wspomagani przez kontrterrorystów z policyjnego „BOA” oraz jednostki z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska i Poznania. W akcji uczestniczyli również policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej.

Zatrzymani to m.in. pseudokibice

W wyniku skoordynowanych działań w ręce stróżów prawa wpadło 11 osób w wieku od 22 do 44 lat. Funkcjonariusze ustalili, że co najmniej dwoje z zatrzymanych ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednej z lokalnych drużyn sportowych.

Podczas przeszukiwania domów i kryjówek podejrzanych mundurowi przejęli około dwa kilogramy nielegalnych substancji. W zabezpieczonym arsenale znalazły się marihuana, amfetamina oraz klofedron. Dodatkowo policjanci natrafili na pięć sztuk broni, którą teraz szczegółowo przebadają specjaliści z laboratorium kryminalistycznego.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu znacznymi ilościami środków odurzających. Jedna osoba usłyszała poważniejszy zarzut, dotyczący kierowania całą tą przestępczą strukturą.

Bydgoska prokuratura okręgowa złożyła wnioski o izolację, do których sąd się przychylił, decydując o tymczasowym aresztowaniu sześciu członków gangu.

Zgodnie z przepisami, za popełnione czyny grozi im teraz kara od 2 do nawet 12 lat więzienia. Prowadzący sprawę zaznaczają, że śledztwo wciąż się rozwija i wkrótce mogą nastąpić kolejne zatrzymania.