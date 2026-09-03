Nastolatka zaginęła podczas wycieczki! Trwają poszukiwania 16-letniej Kornelii

Kornelia przebywa w Ośrodku Wychowawczym w Koronowie. 20 sierpnia 2026 roku uczestniczyła w wycieczce do Bydgoszczy. W pewnym momencie oddaliła się od grupy. Od tego czasu jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Sprawa zaniepokoiła wiele osób. Informacja o zaginięciu nastolatki szybko zaczęła być szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Pod komunikatem pojawiło się mnóstwo reakcji, komentarzy oraz udostępnień. Internauci włączają się w nagłośnienie sprawy, licząc, że ktoś rozpozna Kornelię i przekaże policji informacje, które pomogą w jej odnalezieniu.

Zaginęła 16-letnia Kornelia. Jak wygląda?

Nastolatka nie ma przy sobie telefonu ani dokumentów, dlatego kontakt z nią może być utrudniony.

Kornelia ma około 165 cm wzrostu i waży około 60 kg. Ma ciemny blond i niebieskie oczy.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynę od 20 sierpnia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.

Policja prosi o pomoc

Każda informacja może okazać się ważna. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Kornelia, proszone są o pilny kontakt z KPP w Obornikach Śląskich pod numerem 47 772 42 11 lub Komisariatem Policji w Koronowie pod numerem 47 752 12 00.

Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce Policji.

Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 16-latki.