Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ul. Hallera w Mogilnie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letnia kierująca Oplem nie ustąpiła pierwszeństwa 76-letniej kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Doszło do potrącenia.

Poszkodowana mieszkanka Mogilna została przetransportowana do szpitala. Ze względu na odniesione przez nią obrażenia zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Jak przekazała policja, kierująca Oplem była trzeźwa.

Potrącenie na pasach w Mogilnie. Policja zatrzymała prawo jazdy

Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. zapis z kamery monitoringu, który potwierdził wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Policjanci uznali, że doszło do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. W konsekwencji 35-latce zatrzymano prawo jazdy.

Mamy mrożące krew w żyłach nagranie, na którym widać niebezpieczne zdarzenie. Materiał pokazuje, jak ważna jest ostrożność i zachowanie szczególnej uwagi w rejonie przejść dla pieszych.

O dalszym losie mieszkanki powiatu mogileńskiego zdecyduje sąd. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.