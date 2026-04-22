Nie żyje wybitny matematyk. Tak żegnają go uczelnia i studenci. Poruszające słowa

Przedstawiciele bydgoskiej uczelni z ogromnym żalem powiadomili o śmierci znanego wykładowcy. Z oficjalnego komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że zmarły badacz w znaczącym stopniu ukształtował rozwój Instytutu Matematyki oraz całego naukowego świata w regionie.

Naukowiec przyszedł na świat 28 lutego 1948 roku w nadmorskim Pucku. Po zdobyciu dyplomu z matematyki poświęcił się pracy badawczej z zakresu algebry oraz dziedzin pokrewnych. W 1974 roku obronił w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk dysertację „Odwzorowania wielomianowe modułów i formy wyższych stopni”, zyskując tytuł doktora. Z kolei w 1987 roku Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał mu habilitację na podstawie rozprawy „Odwzorowania wyższych stopni”.

Zmarły wykładowca mocno angażował się w kwestie organizacyjne i kluczowe uczelniane stanowiska. Andrzej Prószyński dwukrotnie sprawował funkcję dyrektora Instytutu Matematyki w okresach 1989–1993 oraz 2017–2019. Pełnił także obowiązki dziekana na Wydziale Matematyki i Techniki od 1993 do 1996 roku, a następnie przez trzy lata kierował Wydziałem Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych. Dzięki jego wieloletniej pracy zauważalnie podniósł się poziom nauczania oraz badawczy prestiż placówki.

Długoletnia kariera akademicka pozwoliła mu wykształcić wiele pokoleń przyszłych specjalistów od nauk ścisłych. Podopieczni szanowali profesora za sprawiedliwe podejście, pełne oddanie pracy i wysoko zawieszoną poprzeczkę podczas egzaminów. Opublikował on mnóstwo ważnych tekstów naukowych dotyczących algebry oraz przydatnych materiałów dla studentów, które znacząco ułatwiały przyswajanie trudnej wiedzy.

Władze uniwersytetu zaznaczyły w swoim publicznym oświadczeniu, że wybitny matematyk zawsze okazywał innym życzliwość i chętnie służył merytorycznym wsparciem podczas rozmów.

Ostatnie pożegnanie cenionego naukowca zaplanowano na najbliższe dni. Ceremonia pogrzebowa wraz z mszą świętą rozpoczną się 22 kwietnia o godzinie 14:00 w kaplicy przy ulicy Kaplicznej 11A na bydgoskim cmentarzu na Siernieczku.