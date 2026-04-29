Serca pękały z bólu. Na pogrzebie 4-letniego Szymusia w niebo poleciały balony miłości

Symboliczne balony nad bydgoskim cmentarzem

Zgromadzeni żałobnicy odprowadzili szczątki chłopca, które umieszczono w czarnej urnie przyozdobionej figurką białego aniołka. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział członkowie rodziny, przyjaciele oraz osoby głęboko poruszone dramatem małego dziecka. W momencie składania urny do grobu, wypuszczono w powietrze pęk symbolicznych balonów. Miały one stanowić wyraz miłości oraz niewypowiedzianych słów skierowanych wprost do zmarłego.

Czas pożegnania upłynął pod znakiem przejmującej ciszy, którą przerywały jedynie ciche modlitwy i szloch zgromadzonych wokół grobu. Kolorowe balony powoli wędrowały w górę, przypominając wszystkim uczestnikom o radosnym, uśmiechniętym chłopcu, którego przyszłość została tak drastycznie przekreślona przez zły los.

Białe róże od nieobecnej mamy Szymusia

Miejsce pochówku natychmiast zapełniło się zniczami, mnóstwem wiązanek oraz drewnianym krzyżem, do którego starannie przymocowano fotografię Szymusia. Z portretu bije ogromna radość szczęśliwego kilkulatka. Szczególną uwagę przykuwały dwa kwiatowe serca ułożone wyłącznie z białych róż. Pierwszy wieniec złożył zdruzgotany ojciec, natomiast drugi pochodził od babci oraz matki chłopca.

Nieobecność rodzicielki na cmentarzu wynikała z zaleceń medycznych. Kobieta jest obecnie w ósmym miesiącu ciąży i po tragicznym wypadku syna musiała trafić pod specjalistyczną opiekę lekarską. Medycy stanowczo odradzili jej udział w tak wstrząsającym wydarzeniu, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo jej nienarodzonego dziecka.

Tragiczny finał na bydgoskim Szwederowie

Bliscy wspominają zmarłego jako niezwykle żywiołowe i radosne dziecko z głową pełną marzeń. Czterolatek pasjonował się konstruowaniem budowli z klocków, jazdą na rowerze oraz leśnymi wędrówkami. Jego ambitne plany na przyszłość zmieniały się błyskawicznie – jednego dnia deklarował chęć zostania słynnym kucharzem, aby wkrótce potem marzyć o noszeniu policyjnego munduru.

Przypomnijmy - do tragedii doszło 20 kwietnia. Matka dziecka właśnie wróciła z zakupów do mieszkania zlokalizowanego w bloku na bydgoskim Szwederowie. Gdy poprosiła swojego partnera o pomoc we wniesieniu sprawunków, chłopiec pozostał bez jakiejkolwiek opieki na zaledwie moment. W tym krótkim oknie czasowym czterolatek otworzył drzwi balkonowe na piątym piętrze i runął przez balustradę w dół. Przybyłe na miejsce służby medyczne prowadziły heroiczną akcję reanimacyjną, jednak życia Szymusia nie udało się uratować. Świadkiem dramatycznej walki ratowników była matka, która z powodu wstrząsu trafiła od razu do szpitala.

