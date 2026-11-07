Śmiertelne potrącenie na drodze. Rowerzysta zginął pod kołami dostawczaka [ZDJĘCIA]

Według informacji przekazanych przez strażaków z jednostki w Grudziądzu, dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, o godzinie 6.24 na trasie wojewódzkiej nr 534 w Radzyniu Chełmińskim. Jak donosi TVP Bydgoszcz, samochód marki Mercedes potrącił tam 69-letniego mężczyznę jadącego na rowerze.

Do akcji ratunkowej zadysponowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz trzy zastępy strażaków z JRG 2 w Grudziądzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim. Przybyli na miejsce ratownicy walczyli o życie seniora, ale odniesione przez niego rany były zbyt rozległe i poszkodowany 69-latek zmarł na miejscu zdarzenia.

Kierujący Mercedesem 39-latek wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Przedstawiciele służb poinformowali, że mężczyzna prowadzący pojazd był w chwili wypadku trzeźwy. Teraz funkcjonariusze policji będą szczegółowo ustalać dokładny przebieg oraz przyczyny tej tragedii.