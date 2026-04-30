Plac Wolności z nowym obliczem. Stylowe pawilony już stoją!

Rewitalizacja placu Wolności na finiszu

Data oddania do użytku odnowionego placu Wolności była kilkukrotnie zmieniana, jednak wszystko wskazuje na to, że roboty drogowe powoli dobiegają końca. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, modernizacja miała potrwać niespełna półtora roku, lecz poślizg sięgnie ostatecznie dwunastu miesięcy. Bydgoski magistrat przekazał, że firma odpowiedzialna za remont wykonała już trzy czwarte zaplanowanych robót, a ostateczny finał prac wyznaczono na 31 lipca 2026 roku.

Kwiaciarnie wracają na plac Wolności

W nocy z 23 na 24 kwietnia na plac dostarczono szkielety pawilonów kwiatowych, które osadzono na wylanych wcześniej fundamentach. Pięć eleganckich punktów sprzedaży kwiatów ulokowano nieopodal wejścia do świątyni.

Początkowe plany zakładały powrót kwiaciarek wczesną wiosną 2025 roku, ale ta data również ulegała modyfikacjom. Ostateczne kontrole techniczne zaplanowano jeszcze przed okresem wakacyjnym, co daje nadzieję na uruchomienie sprzedaży na przełomie czerwca i lipca.

Konstrukcja punktów sprzedaży opiera się na stalowym stelażu, a każdy z nich ma powierzchnię nieznacznie przekraczającą dziewięć metrów kwadratowych. Dzięki przeszklonej fasadzie i bocznym ścianom asortyment będzie doskonale widoczny dla klientów. Zewnętrzne elementy szklane ozdobiono łukami nawiązującymi stylem do pobliskich zabudowań neogotyckich, natomiast dach w kształcie koperty zwieńczono dekoracyjną kopułą. Obiekty są klimatyzowane i posiadają rolety ochronne.

49

Ostatnie szlify i nowa zieleń w Bydgoszczy

Aktualnie na terenie inwestycji prowadzone są intensywne roboty wykończeniowe. Trwa modernizacja drogi przylegającej do kamienic, a na skrzyżowaniu z ulicą Gimnazjalną budowane jest podwyższenie ułatwiające bezpieczne przejście pieszym. Miejsce, gdzie niegdyś parkowały taksówki, przekształcono w skwer z zegarem słonecznym.

W ramach zazieleniania terenu posadzono dwadzieścia jeden drzew oraz setki mniejszych roślin, w tym krzewy i byliny. Przestrzeń wzbogaciła się o elementy małej infrastruktury: zamontowano dwadzieścia sześć ławek, trzynaście stylizowanych lamp, trzy zestawy stojaków rowerowych i pojemniki na odpady. Za realizację przedsięwzięcia, którego koszt wynosi 8,4 miliona złotych, odpowiada przedsiębiorstwo Strabag.