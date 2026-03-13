Policja odkryła gigantyczny magazyn w bloku. Setki kilogramów narkotyków ukryte w walizkach [GALERIA]

Wielki magazyn narkotyków w Bydgoszczy. Policjanci przejęli 170 kilogramów substancji

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wpadli na trop mieszkania przy ulicy Bełzy, które mogło służyć jako potężna dziupla do przechowywania narkotyków. Śledczy powiązali to miejsce z konkretnym młodym mężczyzną.

We wtorek rano, 10 marca 2026 roku, mundurowi ujęli 28-latka na klatce schodowej, w momencie gdy wychodził z bloku. Następnie wkroczyli do jego lokalu. Wewnątrz natrafili na walizki i sportowe torby po brzegi wypchane nielegalnym towarem. Ilość znalezionych substancji zaskoczyła nawet kryminalnych.

Wykryto obecność ponad 170 kilogramów środków odurzających. Zabezpieczono m.in. prawie 5,5 kg kokainy, niespełna 60 kg marihuany oraz 104 kg kryształu. Czarnorynkową wartość całego arsenału oszacowano na zawrotne 7,5 miliona złotych.

- Podczas tej realizacji zatrzymany został także 22-latek, który miał narkotyki od zatrzymanego na ul. Bełzy 28-latka. U niego w mieszkaniu na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy kryminalni zabezpieczyli 0,5 kilograma marihuany, 0,5 kilograma kryształu, a także ponad 100 gramów kokainy - informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.

Areszt dla zatrzymanych w Bydgoszczy. Trwa rozpracowywanie siatki dilerskiej

Podejrzani natychmiast trafili do policyjnego aresztu. Przejęte środki odurzające przekazano do Laboratorium Kryminalistycznego w celu przeprowadzenia wnikliwych ekspertyz.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, nadzorująca śledztwo, przedstawiła zatrzymanym zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i substancji psychotropowych. Prokurator zawnioskował o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego żądania i posłał obu mężczyzn za kraty na najbliższe trzy miesiące.

Policjanci będą ustalać źródło pochodzenia partii narkotyków. Śledczy zbadają również szlaki dystrybucyjne oraz tożsamość ewentualnych wspólników zaangażowanych w ten dochodowy proceder.

- W czasie ostatnich 3 miesięcy policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, przejęli (łącznie z realizacją opisaną powyżej) około 300 kilogramów narkotyków, w tym: 160 kilogramów kryształu, 80 kilogramów marihuany, 50 kilogramów kokainy, a także 10 kilogramów amfetaminy. Jak wynika z szacunków, narkotyki te na tzw. czarnym rynku osiągają wartość około 30 milionów złotych, a co najważniejsze, nie trafiły do odbiorców - dodaje mł. insp. Monika Chlebicz.

Raport 13.03.2026