Policja poszukuje sprawców brutalnych rozbojów i napadów. Zobacz zdjęcia ściganych

Funkcjonariusze nie ustają w poszukiwaniach osób ściganych na podstawie odpowiednich nakazów. Wśród nich są sprawcy przestępstw przeciwko mieniu, w których nie brakuje przemocy fizycznej, grożenia jej użyciem czy zmuszania ofiar do konkretnych działań.

Skupiamy się na osobach, które są ścigane za rozboje, kradzieże rozbójnicze oraz wymuszenia rozbójnicze. Są to poważne przestępstwa, które w polskim prawie zostały zdefiniowane w artykułach 280, 281 i 282 Kodeksu karnego.

Jak definiuje prawo, rozbój to kradzież połączona z zastosowaniem siły fizycznej wobec ofiary, groźbą jej użycia w danym momencie, lub też doprowadzeniem osoby poszkodowanej do stanu bezbronności czy nieprzytomności. Kradzież rozbójnicza różni się tym, że sprawca stosuje groźbę lub przemoc tuż po dokonaniu zaboru mienia, by je zatrzymać. Z kolei wymuszenie rozbójnicze ma miejsce wtedy, gdy sprawca zmusza ofiarę siłą lub groźbą do przekazania majątku czy ograniczenia jej biznesu.

Apelujemy do każdego, kto kojarzy wizerunki z naszego materiału lub wie, gdzie mogą przebywać poszukiwani, o kontakt z organami ścigania. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać na adres e-mail [email protected], a w nagłych przypadkach dzwońcie na 112 lub 997. Mundurowi gwarantują pełną anonimowość i ochronę danych informatorów.

Wizerunki ściganych pochodzą z oficjalnych rejestrów policyjnych. Zostały stamtąd pobrane dokładnie 16 września 2026 roku.

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