Dramatyczny telefon na policję w Koronowie. Mężczyzna na moście potrzebował pomocy

Interwencja policji w Koronowie rozpoczęła się od niepokojącego telefonu, który odebrał dyżurny tamtejszego komisariatu w piątek, 13 marca 2026 roku, około godziny 10.25. Dzwonił 28-letni mężczyzna, który znajdował się na moście nad Brdą i przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Z jego głosu wynikało, że sytuacja jest bardzo poważna i potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Był to sygnał, który postawił na nogi całą jednostkę, ponieważ liczyła się każda sekunda. Sprawa od razu otrzymała najwyższy priorytet.

Policyjny pościg z czasem w Koronowie. Dyżurny nie pozwolił mu się rozłączyć

Dyżurny, nadkomisarz Marcin Heinrich, bez wahania wysłał w rejon mostu patrol, jednocześnie podtrzymując rozmowę z 28-latkiem. Gdy policjanci dotarli na miejsce, nikogo tam nie zastali, co skomplikowało poszukiwania. Właśnie wtedy kluczowa okazała się umiejętna komunikacja nadkomisarza Heinricha, który nie pozwolił mężczyźnie się rozłączyć, zdobył jego zaufanie i precyzyjnie ustalił jego nową lokalizację. Policjanci, starszy sierżant Adam Szczygieł i sierżant Kacper Poraziński, odnaleźli go na ulicy Przyrzecze. Mężczyzna był roztrzęsiony i zapłakany, a funkcjonariusze natychmiast zaopiekowali się nim, udzielając wsparcia i wzywając na miejsce karetkę pogotowia.

Finał interwencji w Koronowie. Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Dzięki profesjonalizmowi i determinacji policjantów z Koronowa, cała akcja zakończyła się sukcesem. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni zbadali 28-latka, a następnie zabrali go do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc. Szybka i zdecydowana reakcja wszystkich zaangażowanych w interwencję policjantów pozwoliła ocalić ludzkie życie. Warto pamiętać, że każdy może doświadczyć kryzysu i nie należy wstydzić się prosić o pomoc. Specjaliści czekają pod bezpłatnym numerem telefonu zaufania 116 123, a na stronie psychologia.edu.pl można znaleźć listę placówek oferujących profesjonalne i anonimowe wsparcie.

Źródło: Policja.pl

