Wypadek w Barcinie. 11-latek na hulajnodze potrącony przez Volkswagena

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni poranek, 14 marca, około godziny 8:30 w Barcinie. Na ulicy Świętego Wojciecha kierująca osobowym Volkswagenem Polo, włączając się do ruchu, nie zachowała należytej ostrożności i potrąciła 11-letniego chłopca. Dziecko poruszało się w tym czasie po chodniku na hulajnodze elektrycznej, nie posiadając do tego wymaganych uprawnień. Na miejsce natychmiast wezwano służby, a policjanci z żnińskiej drogówki rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu wypadku.

Konsekwencje dla kierującej i rodziców. Chłopiec nie miał uprawnień

Zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako wypadek drogowy, co niesie ze sobą poważne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych. Policjanci na miejscu podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierującej Volkswagenem, a jej dalszym losem zajmie się sąd. Jednak to nie koniec, ponieważ konsekwencje prawne mogą dotknąć również opiekunów 11-latka, który nie posiadał wymaganego wieku ani uprawnień do kierowania hulajnogą. Umożliwienie dziecku korzystania z takiego pojazdu wbrew przepisom jest traktowane jako poważne zaniedbanie.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Jaki wiek i uprawnienia są wymagane?

Policja przy okazji tego wypadku przypomina o zaostrzonych przepisach, które obowiązują od 3 marca tego roku i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Zgodnie z nowymi regulacjami, dzieci poniżej 13 roku życia absolutnie nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, z wyjątkiem strefy zamieszkania pod stałą opieką dorosłego. Młodzież w wieku od 13 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dopiero osoby pełnoletnie mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych bez żadnych dodatkowych uprawnień.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Policja apeluje o rozsądek

Przepisy precyzyjnie określają również, gdzie i jak szybko można poruszać się hulajnogą elektryczną, której maksymalna prędkość nie może przekraczać 20 km/h. Użytkownik takiego pojazdu ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, a jeśli jej nie ma, z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Chodnik jest ostatecznością, dozwoloną tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy czym należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego i zawsze ustępować mu pierwszeństwa. Funkcjonariusze podkreślają, że hulajnoga elektryczna to pełnoprawny pojazd, a jej kierowca jest uczestnikiem ruchu drogowego, który musi liczyć się z konsekwencjami łamania przepisów.

Źródło: Policja.pl

