Polscy kierowcy czekają na obniżki cen paliw: „Ja dziś nie tankuję, poczekam do jutra”

Ceny paliw wystrzeliły we wrześniu. Kierowcy czekają na weekendowe obniżki

We wrześniu ceny paliw zaczęły szybko piąć się w górę. Średnia cena benzyny Pb95 w Polsce przekroczyła 8 zł za litr, natomiast za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić ponad 9 zł. Kierowcy mogą jednak odczuć sporą ulgę już w najbliższy weekend, 3–4 października. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, a rząd zapowiedział kolejną odsłonę programu CPN. Minister finansów Andrzej Domański szacuje, że ceny przy dystrybutorach mogą spaść o około 1,2–1,3 zł na litrze.

„Ja dziś nie tankuję, poczekam do jutra” – komentowali niektórzy kierowcy w rozmowie z Radiem Eska. O nadchodzących obniżkach z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter, Dawid Olszewski.

– Wszystko zależy od grubości portfela. Myślę jednak, że jeśli ktoś zużywa dużo paliwa, to 1,20 zł robi sporą różnicę. Przy dużej liczbie przejechanych kilometrów i zużytych litrów ma to duże znaczenie. – Trochę boli, kiedy trzeba tyle płacić. Sytuacja na świecie jest, jaka jest, ale te ceny są odczuwalne. Ja jeżdżę na benzynie. Dziś na stacji mamy 8,19 zł za litr, jutro będzie 7,59 zł. Myślę, że tę różnicę będzie można odczuć. – Mam firmę, jeżdżę po budowach, więc z pewnością będzie to dla mnie mocno odczuwalna różnica. Na pewno uda mi się zaoszczędzić - komentują kierowcy.

Program CPN przynajmniej do końca 2026 roku? Rząd chce utrzymać niższe ceny paliw

Program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Inicjatywa „Ceny Paliwa Niżej” zakłada obniżenie cen na stacjach, a część kosztów pokryją wpływy z podatku nałożonego na paliwowych gigantów z tytułu ich nadzwyczajnych dochodów.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział także, że rząd chce utrzymać program niższych cen paliw przynajmniej do końca 2026 roku. Jego dalsze funkcjonowanie będzie uzależnione od sytuacji na rynku ropy i paliw oraz możliwości finansowania programu.

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