Potężna eksplozja gazu niedaleko Bydgoszczy. Zrujnowany budynek i ranny mężczyzna

Do tego groźnego incydentu doszło w niedzielę, 7 czerwca w godzinach wieczornych na obszarze ogródków działkowych zlokalizowanych w Solcu Kujawskim. Z relacji przekazanych przez miejscowych strażaków ochotników wynika, że w jednym z domków letniskowych nagle eksplodował gaz. W momencie potężnego wybuchu w środku przebywał mężczyzna, który w wyniku zdarzenia został ranny. Zespół ratownictwa błyskawicznie pojawił się na miejscu wypadku, aby udzielić mu pomocy.

Skutki tego zdarzenia okazały się absolutnie katastrofalne dla samej konstrukcji. Budynek uległ tak mocnej degradacji, że zalecono natychmiastowe wyłączenie go z jakiejkolwiek eksploatacji. W intensywnych działaniach ratunkowych brały udział łącznie trzy zastępy strażackie, w tym dwa wozy z lokalnej jednostki OSP Solec Kujawski oraz jeden ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy. Teren zabezpieczali również wezwani funkcjonariusze policji i ratownicy medyczni.

Szczegółowe przyczyny tego dramatycznego zdarzenia będą teraz skrupulatnie badane przez pracujących na miejscu śledczych. Służby ratunkowe na ten moment wstrzymują się z podawaniem bardziej szczegółowych informacji o aktualnym stanie zdrowia poszkodowanego działkowca.

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