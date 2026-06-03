Potężny pożar hurtowni pod Bydgoszczą. Płonęła wielka hala z gumą

Pożar hali w Cielu. Spłonął magazyn hurtowni materiałów higienicznych

Strażacy przez kilka godzin prowadzili działania gaśnicze w związku z pożarem hali namiotowej w Cielu koło Białych Błot. Ogień pojawił się na terenie hurtowni materiałów higienicznych, gdzie magazynowane były wyroby gumowe. Jak informowała TVP Bydgoszcz, istniało ryzyko, że płomienie przedostaną się na sąsiadujący z obiektem kompleks leśny.

Informacja o pożarze dotarła do służb w środę, 3 czerwca, o godzinie 9.35. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Białe Błota. Według strażaków ogień objął halę namiotową znajdującą się przy hurtowni materiałów higienicznych. W obiekcie o powierzchni około 300 metrów kwadratowych składowano materiały gumowe.

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Do działań zadysponowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej. Priorytetem było nie tylko ugaszenie pożaru, ale również powstrzymanie ognia przed przedostaniem się na teren pobliskiego lasu. Jak podaje TVP Bydgoszcz, tereny leśne udało się strażakom skutecznie obronić. W wyniku zdarzenia nie odnotowano osób poszkodowanych.

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