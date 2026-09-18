Wjechała w 81-latkę na pasach! Seniorka cudem uniknęła śmierci!

Wypadek miał miejsce 10 września tuż przed godziną 11 na ulicy Raj w Strzelnie. Z informacji przekazanych przez aspirant Magdaleny Pollak z mogileńskiej policji wynika, że 77-latka prowadząca hondę zignorowała osobę na pasach. Kobieta nie zatrzymała się przed przejściem i uderzyła w 81-letnią pieszą.

Poszkodowana mieszkanka powiatu mogileńskiego natychmiast trafiła pod opiekę lekarzy w najbliższym szpitalu. Sytuacja wyglądała na niezwykle niebezpieczną, ale ostatecznie seniorka wyszła z wypadku z drobnymi urazami i skończyło się tylko na ogólnych potłuczeniach ciała.

„Kierująca Hondą była trzeźwa. Policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 77-letniej mieszkance powiatu poznańskiego prawo jazdy i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu” – przekazała asp. Pollak.

Funkcjonariusze przy okazji tego wypadku ponawiają apel do wszystkich zmotoryzowanych. Każdy kierowca dojeżdżający do pasów ma bezwzględny obowiązek zredukowania prędkości i musi ustąpić drogi każdemu pieszemu, który zdążył już wejść na wyznaczone przejście.