Wjechała w 81-latkę na pasach! Seniorka cudem uniknęła śmierci!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-18 12:17

Groźny wypadek na ulicy Raj w Strzelnie zakończył się wyjątkowo szczęśliwie dla poszkodowanej pieszej. Rozpędzona honda uderzyła w 81-latkę prawidłowo przechodzącą przez jezdnię. Kobieta natychmiast trafiła pod opiekę lekarzy, jednak jej obrażenia ostatecznie zakwalifikowano wyłącznie jako ogólne potłuczenia.

Wypadek miał miejsce 10 września tuż przed godziną 11 na ulicy Raj w Strzelnie. Z informacji przekazanych przez aspirant Magdaleny Pollak z mogileńskiej policji wynika, że 77-latka prowadząca hondę zignorowała osobę na pasach. Kobieta nie zatrzymała się przed przejściem i uderzyła w 81-letnią pieszą.

Poszkodowana mieszkanka powiatu mogileńskiego natychmiast trafiła pod opiekę lekarzy w najbliższym szpitalu. Sytuacja wyglądała na niezwykle niebezpieczną, ale ostatecznie seniorka wyszła z wypadku z drobnymi urazami i skończyło się tylko na ogólnych potłuczeniach ciała.

„Kierująca Hondą była trzeźwa. Policjanci uznali jednak, że doszło do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 77-letniej mieszkance powiatu poznańskiego prawo jazdy i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu” – przekazała asp. Pollak.

Funkcjonariusze przy okazji tego wypadku ponawiają apel do wszystkich zmotoryzowanych. Każdy kierowca dojeżdżający do pasów ma bezwzględny obowiązek zredukowania prędkości i musi ustąpić drogi każdemu pieszemu, który zdążył już wejść na wyznaczone przejście.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście