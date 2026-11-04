Kierowca potrącił psa na oczach właściciela. Potem stało się coś oburzającego!

Groźny incydent miał miejsce w minionym tygodniu na ulicy 900-lecia w Mogilnie. Przez oznakowane przejście przechodził wówczas pieszy, który prowadził na smyczy swojego czworonoga. Jeden z uczestników ruchu prawidłowo zatrzymał auto przed pasami, dając mężczyźnie oraz zwierzęciu szansę na bezpieczne pokonanie jezdni. Niestety, jadący drugim pojazdem kierowca nie wykazał się podobną czujnością i nie zahamował w porę.

Osoba siedząca za kierownicą Opla Corsy wymusiła pierwszeństwo, w wyniku czego auto uderzyło w znajdującego się na pasach psa. Sprawca nie zatrzymał pojazdu i odjechał z miejsca wypadku, nie wykazując żadnego zainteresowania stanem potrąconego czworonoga. Całe zdarzenie skończyło się jednak szczęśliwie, ponieważ zwierzę przeżyło uderzenie.

Potrącenie psa w Mogilnie. Policja namierzyła kierowcę Opla Corsy

Wyjaśnieniem okoliczności tego incydentu zajęli się funkcjonariusze z mogileńskiej komendy. Kluczowym dowodem okazało się nagranie z kamer monitoringu, którego szczegółowa analiza pozwoliła mundurowym zidentyfikować kierowcę Opla Corsy.

Śledczy szybko ustalili, że za kierownicą samochodu siedział 79-letni mieszkaniec Mogilna. Senior musi teraz liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania na drodze.

W związku z rażącym złamaniem przepisów drogowych mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu mężczyźnie prawa jazdy. Dodatkowo funkcjonariusze sporządzili i przekazali do sądu oficjalny wniosek o ukaranie sprawcy.

Przy okazji tego zdarzenia policja apeluje do wszystkich zmotoryzowanych o rozwagę. Mundurowi przypominają, że zbliżając się do pasów należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszym. W tym przypadku brak wyobraźni kierującego mógł doprowadzić do znacznie większej tragedii.