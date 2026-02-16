Pożar mieszkania w Bydgoszczy. W lokalu strażacy dokonali smutnego odkrycia

Spis treści Akcja gaśnicza przy ulicy Łochowskiego

Cztery zastępy straży pożarnej walczyły z żywiołem w budynku przy ulicy Łochowskiego w Bydgoszczy.

Płomienie objęły jeden z pokoi, a gęsty dym wypełnił całe mieszkanie i wydostawał się na zewnątrz.

W chwili zdarzenia lokatorów nie było w domu, lecz w pożarze śmierć poniosły zwierzęta.



Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 16 lutego, we wczesnych godzinach popołudniowych. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane dokładnie o godzinie 13:47. Zgłoszenie dotyczyło silnego zadymienia, które pojawiło się w lokalu usytuowanym na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Łochowskiego 2.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, do akcji natychmiast zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Ratownicy po dotarciu na miejsce zastali rozwinięty pożar w jednym z pokoi. Gęsty dym błyskawicznie opanował resztę pomieszczeń, wydostając się również przez okna na zewnątrz bloku.

Szczęśliwie w momencie wybuchu ognia domowników nie było w środku, dzięki czemu uniknięto ofiar w ludziach. Sytuacja nie wymagała również ewakuacji sąsiadów z pobliskich lokali. Finał akcji okazał się jednak tragiczny dla domowych pupili. Według doniesień medialnych, znajdujące się w mieszkaniu zwierzęta nie przeżyły zdarzenia.

