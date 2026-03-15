"Putin dostanie zielone światło". Krzysztof Jackowski wieszczy kolejną falę uchodźców do Polski

Krzysztof Jackowski ostrzega: "Coś jest szykowane na Trumpa i Netanjahu"

Krzysztof Jackowski działa publicznie od wielu lat. Rozpoznawalność zdobył między innymi dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu bieżących wydarzeń. Swoimi wizjami dotyczącymi ważnych spraw, polityki czy sytuacji gospodarczej w Polsce regularnie dzieli się na swoim kanale w internecie. Jego wypowiedzi budzą duże emocje. Przyciągają zarówno zwolenników, jak i krytyków, którzy często odnoszą się do jego działalności.

Podczas swojej najnowszej wizji w piątek, 13 marca na kanale YouTube Krzysztof Jackowski po raz kolejny odniósł się do aktualnych wydarzeń na świecie. Tym razem na tapecie pojawiła się wojna na Bliskim Wschodzie. Zdaniem jasnowidza, w najbliższym czasie zagrożenie może dotyczyć zarówno prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, jak i premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

- Wywiad dwóch państw szykuje coś na Trumpa. Chcą to zrobić spektakularnie. Jest szykowane coś na Trumpa i na Netanjahu. Tylko nie wiem, czy na Netanjahu już coś przyszykowano, czy dopiero będzie. Netanjahu będzie zdradzony od wewnątrz. Grozi mu niebezpieczeństwo od kogoś, kto może być legalnie niedaleko niego np. pracuje w ochronie. Jest to ktoś, kto ma wykonać jakieś zadanie w stosunku do niego niebezpieczne. Nie muszą to być wcale siły izraelskie - podawał Jackowski.

Jackowski ostrzega: Czeka nas nowa fala uchodźców z Ukrainy

To nie koniec. W swojej wizji Krzysztof Jackowski widzi także inne aspekty wojny na Bliskim Wschodzie, które mogą dotknąć także Europę.

- To na co sobie pozwolił Izrael i Ameryka to jest zgoda Ameryki na destabilizację pewnych obszarów między innymi części Europy. Jest to dogadane z Rosją - zaznacza Jackowski.

Jackowski wieszczy także kolejny atap wojny w Ukrainie. Jego zdaniem, jeżeli Iran upadnie, Putin zdecyduje się na zaostrzenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

- Jeżeli Iran upadnie, Putin będzie miał zielone światło na działania ostrzejsze jeżeli chodzi o Ukrainę. Trump Ukrainę sprzedał i w pewnym sensie Rosja sprzedała Iran - twierdzi Jackowski.

Zdaniem człuchowianina Polacy powinni przygotować się na kolejny napływ obywateli Ukrainy do naszego kraju.

- Przyjdzie czas w tym roku, że mnóstwo obywateli Ukrainy w panice z części Ukrainy zacznie uciekać. Między innymi do Polski. Może być to duży napływ uchodźców - wskazał.

