„On się teraz cieszy wolnością, zaś ja żyję w strachu” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych napadnięty mężczyzna. Pokrzywdzony tłumaczył, że o wyjściu na wolność jednego z oprawców poinformowano go w oficjalnym liście z Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Ta informacja wywołała u niego ogromny niepokój, ponieważ wcześniej przestępcy zaatakowali go w wyjątkowo brutalny sposób i grozili pozbawieniem życia.

Sam napad miał miejsce w maju 2024 roku przy ulicy Grzymały-Siedleckiego w Bydgoszczy. Dwóch agresorów użyło wówczas noża, aby zmusić swoją ofiarę do oddania gotówki oraz cennych rzeczy. Zastraszony człowiek przekazał napastnikom telefon komórkowy, aparat fotograficzny i kartę płatniczą. Przestępcy użyli skradzionej karty do opłacenia zakupów oraz wypłacenia gotówki z bankomatów, co wygenerowało straty przekraczające łącznie 9 tys. zł.

Funkcjonariusze policji ujęli obu mieszkańców Bydgoszczy już po kilku godzinach od zgłoszenia napadu. Młodszy ze sprawców, mający obecnie 37 lat, usłyszał zarzuty dotyczące nie tylko samego rozboju, ale też 11 kradzieży z włamaniem na rachunek bankowy ofiary i posiadania dużej ilości środków odurzających. Podczas przeszukania jego lokalu mundurowi znaleźli marihuanę oraz 100 gramów narkotyku 2-CB. Sąd skazał obu zatrzymanych na kilkuletni pobyt w więzieniu.

Ucieczka więźnia w Bydgoszczy. 37-latek został zatrzymany w Pakości

Z informacji przekazanych przez nadkom. Lidię Kowalską z bydgoskiej policji wynika, że 9 listopada 2026 roku skazany 37-latek samowolnie opuścił swoje miejsce pracy na terenie Bydgoszczy. Mężczyzna nie stawił się ponownie w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, gdzie odsiadywał wyrok.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano funkcjonariuszy z lokalnych komisariatów oraz wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Bydgoszczy. Działania przyniosły efekt 17 listopada, kiedy to policjanci zlokalizowali zbiega w jednym z lokali na terenie Pakości w powiecie inowrocławskim. Po zatrzymaniu mężczyznę przetransportowano do bydgoskiej komendy, skąd odkonwojowano go z powrotem do więzienia, aby dokończył odbywanie zasądzonej wcześniej kary.