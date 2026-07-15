Jak Włocławek zrewolucjonizował czas pracy?

Włocławek jest jednym z pierwszych miast, które wdrożyły skrócony tydzień pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prezydent Krzysztof Kukucki zdecydował się na zmianę z 40-godzinnego tygodnia pracy na 35-godzinny. Rozważano także możliwość wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy, ale po konsultacjach z pracownikami, wybrano model z siedmiogodzinnym dniem pracy. Rodzice wskazali, że czterodniowy tydzień mógłby być problematyczny ze względu na konieczność pracy przez 9,5 godziny w niektóre dni.

Czy skrócony czas pracy jest efektywny?

Obecnie ponad 3700 osób zatrudnionych w urzędzie, jednostkach podległych i spółkach komunalnych korzysta z tej zmiany. Choć początkowo pojawiały się różne opinie, dziś nie słychać negatywnych komentarzy. Urząd działa w tych samych godzinach, a mieszkańcy zauważają poprawę, np. w wydziale komunikacji. Co więcej, zatrudnienie w urzędzie zmniejszyło się o 7%, co pokazuje, że dodatkowi pracownicy nie byli potrzebni.

Jakie są trudności w sezonie urlopowym?

Wprowadzenie skróconego czasu pracy nie wpłynęło negatywnie na organizację pracy podczas sezonu urlopowego. Zespół został podzielony na dwie części, a zmiany przesunięto tylko o godzinę. Nie zgłoszono żadnych problemów z urlopami, co świadczy o dobrej adaptacji do nowego systemu.

Jakie są korzyści ze skróconego czasu pracy?

Prezydent Kukucki podkreśla, że skrócony czas pracy przynosi wiele korzyści. „Ośmiogodzinny dzień pracy wprowadzano ponad sto lat temu, a od tego czasu zmieniły się narzędzia i wsparcie, którym dysponujemy” – mówi Kukucki. Pracownicy mają więcej czasu na dbanie o zdrowie i rozwój osobisty. Zauważono też większe zainteresowanie doskonaleniem zawodowym, co potwierdza duża liczba urzędników zapisujących się na studia podyplomowe.

Jakie są wyzwania prawne związane z nowym systemem?

Jednym z wyzwań są przepisy prawne, które nie zawsze są dostosowane do nowych realiów. Prezydent Kukucki wskazuje na potrzebę doprecyzowania definicji normy pracy, która obecnie wynosi 40 godzin tygodniowo. Współpraca z Głównym Inspektorem Pracy, ZUS-em i ministerstwem pomaga rozwiązywać te kwestie.

Jakie są perspektywy dla skróconego czasu pracy?

Obecnie trwa pilotaż skróconego czasu pracy prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent Kukucki uważa, że gospodarka może zyskać na takich rozwiązaniach, zwłaszcza ta oparta na czasie wolnym. „Skrócenie czasu pracy to nie kwestia „czy?”, ale „kiedy?”” – podkreśla prezydent Włocławka.

Źródło PAP.