Śmiertelne ciosy w domu pod Grudziądzem. Żona zabiła męża?!

Anna Kisiel
2026-04-26 12:44

Koszmarny finał weekendu w miejscowości Gruta w powiecie grudziądzkim. W nocy z soboty na niedzielę (25/26 kwietnia) w jednym z budynków mieszkalnych doszło do ataku nożem. Poszkodowany mężczyzna zmarł pomimo długotrwałej reanimacji, a w ręce organów ścigania trafiła już podejrzewana o zbrodnię kobieta.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Żona zraniła męża nożem w Grucie

Z ustaleń przekazanych przez „Gazetę Pomorską” wynika, że służby ratunkowe odebrały wezwanie w niedzielę, 26 kwietnia, w okolicach godziny pierwszej w nocy. To właśnie przebywająca w domu kobieta miała skontaktować się z dyspozytorem i przyznać, że ugodziła swojego małżonka niebezpiecznym narzędziem.

Funkcjonariusze oraz załoga pogotowia ratunkowego błyskawicznie zjawili się pod wskazanym adresem. Wewnątrz budynku odnaleźli poszkodowanego, którego ciało nosiło ślady głębokich ran ciętych. Medycy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, jednak obrażenia okazały się na tyle rozległe, że życia zaatakowanego nie udało się ocalić.

Prokuratura bada okoliczności zbrodni pod Grudziądzem

Teren zdarzenia został precyzyjnie przeszukany przez techników kryminalistyki i śledczych, którzy pracowali w budynku przez wiele godzin. Mundurowi zajęli się skrupulatnym zabezpieczaniem śladów oraz przygotowywaniem dokumentacji procesowej, która posłuży do dalszych analiz.

Odtworzeniem dokładnych motywów i szczegółów tej rodzinnej tragedii w powiecie grudziądzkim zajmują się teraz organy ścigania. Prowadzone przez policjantów dochodzenie jest objęte nadzorem prokuratora.

