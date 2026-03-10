Targi WZORY po raz pierwszy w Bydgoszczy! Design, moda i rękodzieło w jednym miejscu

Design i moda na żywo w Bydgoszczy
W dniach 18–19 kwietnia 2026 roku wydarzenie odbędzie się w Bydgoskie Centrum Targowo‑Wystawiennicze, które na dwa dni zamieni się w przestrzeń pełną inspiracji, kreatywności i oryginalnego wzornictwa.
Targi WZORY od lat odwiedzają największe miasta w Polsce, przyciągając tłumy osób zainteresowanych współczesnym designem. Teraz po raz pierwszy pojawią się także w Bydgoszczy, dając mieszkańcom regionu okazję do bezpośredniego spotkania z twórcami z całego kraju.
Co będzie można znaleźć na targach?
Podczas wydarzenia zaprezentują się projektanci i rzemieślnicy tworzący w niewielkich pracowniach. Wiele przedmiotów powstaje w krótkich seriach lub jako pojedyncze egzemplarze, dlatego to świetna okazja, by zdobyć coś naprawdę unikatowego.
Na stoiskach wystawców będzie można znaleźć m.in.:
- ceramikę tworzoną ręcznie,
- autorską biżuterię i dodatki,
- modę, tekstylia, torebki i akcesoria,
- plakaty i grafiki do wnętrz,
- rękodzieło idealne na prezent lub do domu.
Darmowe warsztaty dla odwiedzających
Oprócz zakupów i spotkań z projektantami organizatorzy przygotowali także cykl bezpłatnych warsztatów. To okazja, by spróbować swoich sił w twórczych działaniach, odkryć nowe pasje i spędzić czas w inspirującej atmosferze.
Dlaczego warto odwiedzić targi? Organizatorzy podkreślają kilka powodów, dla których warto zapisać tę datę w kalendarzu:
- to pierwsza edycja targów WZORY w Bydgoszczy,
- w jednym miejscu spotkają się projektanci i rzemieślnicy z całej Polski,
- będzie można kupić unikalne przedmioty niedostępne w sieciówkach,
- to świetny pomysł na inspirujący, wiosenny weekend.
Targi WZORY w Bydgoszczy. Najważniejsze informacje
- Miejsce: Bydgoskie Centrum Targowo‑Wystawiennicze
- Data: 18–19 kwietnia 2026
- Godziny otwarcia: sobota: 11:00–19:00, niedziela: 11:00–18:00
Wydarzenie zapowiada się jako jedno z najbardziej inspirujących spotkań z designem tej wiosny w Bydgoszcz. Jeśli lubisz oryginalne przedmioty, wspierasz polskich twórców albo po prostu szukasz pomysłu na ciekawy weekend – Targi Rzemiosła i Mody WZORY mogą być miejscem idealnym.