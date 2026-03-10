Targi WZORY po raz pierwszy w Bydgoszczy! Design, moda i rękodzieło w jednym miejscu

Design i moda na żywo w Bydgoszczy

W dniach 18–19 kwietnia 2026 roku wydarzenie odbędzie się w Bydgoskie Centrum Targowo‑Wystawiennicze, które na dwa dni zamieni się w przestrzeń pełną inspiracji, kreatywności i oryginalnego wzornictwa.

Targi WZORY od lat odwiedzają największe miasta w Polsce, przyciągając tłumy osób zainteresowanych współczesnym designem. Teraz po raz pierwszy pojawią się także w Bydgoszczy, dając mieszkańcom regionu okazję do bezpośredniego spotkania z twórcami z całego kraju.

Co będzie można znaleźć na targach?

Podczas wydarzenia zaprezentują się projektanci i rzemieślnicy tworzący w niewielkich pracowniach. Wiele przedmiotów powstaje w krótkich seriach lub jako pojedyncze egzemplarze, dlatego to świetna okazja, by zdobyć coś naprawdę unikatowego.

Na stoiskach wystawców będzie można znaleźć m.in.:

ceramikę tworzoną ręcznie,

autorską biżuterię i dodatki,

modę, tekstylia, torebki i akcesoria,

plakaty i grafiki do wnętrz,

rękodzieło idealne na prezent lub do domu.

Darmowe warsztaty dla odwiedzających

Oprócz zakupów i spotkań z projektantami organizatorzy przygotowali także cykl bezpłatnych warsztatów. To okazja, by spróbować swoich sił w twórczych działaniach, odkryć nowe pasje i spędzić czas w inspirującej atmosferze.

Dlaczego warto odwiedzić targi? Organizatorzy podkreślają kilka powodów, dla których warto zapisać tę datę w kalendarzu:

to pierwsza edycja targów WZORY w Bydgoszczy,

w jednym miejscu spotkają się projektanci i rzemieślnicy z całej Polski,

będzie można kupić unikalne przedmioty niedostępne w sieciówkach,

to świetny pomysł na inspirujący, wiosenny weekend.

Targi WZORY w Bydgoszczy. Najważniejsze informacje

Miejsce: Bydgoskie Centrum Targowo‑Wystawiennicze

Data: 18–19 kwietnia 2026

Godziny otwarcia: sobota: 11:00–19:00, niedziela: 11:00–18:00

Wydarzenie zapowiada się jako jedno z najbardziej inspirujących spotkań z designem tej wiosny w Bydgoszcz. Jeśli lubisz oryginalne przedmioty, wspierasz polskich twórców albo po prostu szukasz pomysłu na ciekawy weekend – Targi Rzemiosła i Mody WZORY mogą być miejscem idealnym.