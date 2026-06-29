Tragedia na poboczu! 50-latek kucnął przy rowerze i zginął na miejscu

Śmiertelne potrącenie w miejscowości Trzaski. 50-latek kucnął przy rowerze

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 14.30 w miejscowości Trzaski. Według wstępnych ustaleń policjantów 50-letni rowerzysta zatrzymał się na poboczu i przykucnął przy swoim rowerze. W tym samym momencie 63-letni kierowca mercedesa, wykonując manewr omijania innego pojazdu, częściowo zjechał na pobocze, gdzie doszło do potrącenia mężczyzny.

- W wyniku odniesionych obrażeń 50-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem był trzeźwy. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy – informują policjanci z Inowrocławia.

Prokuratura w Inowrocławiu nadzoruje śledztwo. Służby apelują o rozwagę

Po wypadku funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Teraz śledczy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu, ustalają dokładny przebieg i przyczyny tej tragedii.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie sposobu jazdy do panujących warunków i sytuacji na drodze. Szczególną uwagę należy zachować podczas wykonywania manewrów wyprzedzania i omijania oraz w miejscach, gdzie mogą znajdować się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – dodają policjanci.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK