Otwarte kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem na najbliższy weekend

Ostatnie dni czerwca w Kujawsko-Pomorskiem przyniosą falę tropikalnych upałów. Termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza, co z pewnością skłoni wielu mieszkańców do spędzenia wolnego czasu nad jeziorami oraz zalewami. Eksperci przypominają, że najrozsądniejszym wyborem są zawsze legalne plaże, które widnieją w rejestrach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i mają oficjalnie zatwierdzony sezon turystyczny.

Zestawienie dostępnych miejsc w regionie na okres od 26 do 28 czerwca pozwala zaplanować bezpieczny relaks na świeżym powietrzu. Zanim jednak wyruszymy w trasę, dobrze jest zweryfikować nie tylko lokalizację, ale też bieżące informacje o jakości wody, dacie ostatnich badań laboratoryjnych oraz dokładnych godzinach funkcjonowania obiektu.

Lista kąpielisk w Kujawsko-Pomorskiem czynnych w weekend 26-28.06.2026 r.

Bysław, Jezioro Bysławskie - czynne w godz. 10-18

Cekcyn, Jezioro Wielkie Cekcyńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Cypel na półwyspie Rzępowskim Kruszwica, Jezioro Gopło - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - godziny otwarcia kąpieliska: 10-18

Kąpielisko Gminny Ośrodek Sportów Wodnych w Białym Borze, Jezioro Rudnickie Wielkie - godz. otwarcia kąpieliska: 10-18

Kąpielisko Lubieńskie, Lubień Kujawski, Jezioro Lubieńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim, Warząchewka Polska - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko miejskie nad jeziorem Czarnym, Włocławek - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim, Górzno - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo, Józefowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim, Kamionki Małe - kąpielisko otwarte w godz. poniedziałek-sobota: 10-18 ; niedziela: 9-18

Kąpielisko nad Jeziorem Mochel, Kamień Krajeński - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Choceń, Choceń, Jeziorna, Jezioro Borzymowskie - kąpielisko czynne w godz. 11-18

Kąpielisko Plaża Miejska, Grudziądz, ul. Zaleśna 1, Jezioro Rudnickie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-19

Kąpielisko Plaża Miejska w Chodczu, Jezioro Chodeckie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Tarpno, Grudziądz, ul. Jaśminowa 1 - kąpielisko czynne w wgodz. 10-19

Kąpielisko Przyjezierze - plaża główna, Jezioro Ostrowskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Sitnica, Charszewo 30, Jezioro Nadroskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko w Wiecanowie, Jezioro Wiecanowskie - kąpielisko czynne w godz. 10-20

Kąpielisko Wąsoskie, Wąsosz, Jezioro Wąsoskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad jeziorem Borówno, Borówno, Spacerowa - godz. otwarcia kąpieliska: 9-20

Plaża Miejska w Chełmży, Jezioro Chełmżyńskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Plaża Miejska w Sępólnie Kraj, Sępólno Krajeńskie, Jezioro Sępoleńskie - godz. otwarcia kąpieliska: 11-19

Plaża Miejska w Więcborku, Jezioro Więcborskie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Plaża pod Wierzbami w Wierzchucinku, Jezioro Wierzchucińskie Duże - kąpielisko czynne w godz. 11-19

Jezioro Starogrodzkie, Chełmno - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. Gdzie szukać ochłody w weekend?

Bydgoszczanie najprawdopodobniej wybiorą się na plaże ulokowane w najbliższym sąsiedztwie aglomeracji. Taka opcja świetnie sprawdza się w przypadku krótkich, kilkugodzinnych wypadów, które nie wymagają skomplikowanych przygotowań. Przed podróżą zaleca się przeanalizowanie trasy dojazdu, upewnienie się co do miejsc parkingowych oraz zapoznanie się z regulaminem wybranego obiektu.

Z kolei mieszkańcy Torunia mają do wyboru nie tylko lokalne zbiorniki, ale też te usytuowane na terenach między ich miastem, Bydgoszczą a Włocławkiem. Taka lokalizacja stanowi idealne rozwiązanie na szybką, weekendową eskapadę. Należy mieć na uwadze, że w tak gorące dni znane kurorty błyskawicznie wypełnią się turystami.

Jeśli mowa o Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy czy Tucholi, to najwygodniejsze okażą się lokalne jeziora. Region obfituje w akweny idealne do szybkiego relaksu. Kluczowe jest wcześniejsze upewnienie się, czy na terenie znajduje się opieka ratownicza, infrastruktura sanitarna, strefa z jedzeniem oraz bezpieczne miejsce dla najmłodszych.

Ochrona przed słońcem nad wodą. Jak uniknąć udaru?

Wyprawa nad jezioro to świetny sposób na upały, jednak przy ponad 30-stopniowym skwarze istnieje realne ryzyko odwodnienia organizmu. Obowiązkowym wyposażeniem każdego plażowicza powinna być duża butelka wody, odpowiednie okrycie głowy, ciemne okulary i balsam z wysokim filtrem UV. W momentach najsilniejszego słońca warto schować się w cieniu i dać odpocząć skórze.

Największą uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych, którzy najgorzej reagują na żar lejący się z nieba. Pod żadnym pozorem nie wolno zamykać ludzi ani zwierząt w zaparkowanych pojazdach. Jeśli zauważysz u siebie lub kogoś bliskiego mroczki przed oczami, nagłe osłabienie, odruchy wymiotne, szybkie bicie serca czy splątanie, natychmiast reaguj – to mogą być sygnały ostrego przegrzania.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą. O czym pamiętać na plaży?

Kluczem do udanego wypoczynku jest zachowanie zdrowego rozsądku nad wodą. Do kąpieli należy wybierać wyłącznie wyznaczone strefy i bezwzględnie słuchać poleceń pełniących dyżur ratowników. Kategorycznie zabrania się pływania pod wpływem alkoholu, oddawania skoków do niezbadanych zbiorników oraz wypływania na głębiny na dmuchanych akcesoriach. Maluchy muszą być nieustannie pod opieką dorosłych, nawet na płyciznach. W sytuacjach krytycznych trzeba natychmiast powiadomić służby ratownicze na plaży lub dzwonić pod numer 112.