Śmierć 17-letniego Patryka. Szkoła zabrała głos i apeluje do internautów: „Powstrzymajcie się od wszelkich spekulacji”

Apel szkoły po śmierci Patryka z Solca Kujawskiego

Informacja o śmierci nastolatka wstrząsnęła nie tylko jego bliskimi, ale również środowiskiem szkolnym. Dyrekcja oraz grono pedagogiczne XXII Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zamieścili w internecie poruszające oświadczenie, w którym złożono szczere kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie.

Przedstawiciele placówki odnieśli się także do wpisów internautów. Zwrócono uwagę na krzywdzący i hejterski charakter niektórych opinii. W związku z tym zaapelowano do użytkowników sieci, by zrezygnowali z publicznego spekulowania na temat tragedii i dali bliskim spokój w tak trudnych chwilach.

„Jednocześnie zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą. W przestrzeni internetowej pojawiają się nieprzychylne i raniące komentarze. Bardzo prosimy o powstrzymanie się od wszelkich spekulacji w sieci” – zaapelowała szkoła 17-latka.

W dalszej części komunikatu poproszono wszystkich o wykazanie się empatią i zachowanie powagi w obliczu śmierci młodego człowieka.

Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Patryka z Solca Kujawskiego

Zaginięcie Patryka zgłoszono w środę, 21 października. Chłopak uczęszczał do bydgoskiej szkoły, a feralnego dnia spotkał się ze znajomymi w okolicach miejscowego dworca PKS, skąd planował wrócić do Solca Kujawskiego. Niestety, nigdy nie dotarł do swojego domu. W akcję poszukiwawczą zaangażowały się służby, rodzina oraz tysiące internautów. Wyznaczono nawet nagrodę finansową za pomoc w odnalezieniu nastolatka.

W piątek, 23 października, około godziny 14:50 przy ulicy Rekreacyjnej w Bydgoszczy odkryto zwłoki młodego mężczyzny. Funkcjonariusze szybko potwierdzili, że odnalezione ciało należy do zaginionego 17-latka z Solca Kujawskiego, co oznaczało najgorszy z możliwych scenariuszy.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się śledczy pracujący pod nadzorem prokuratury. Ciało nastolatka zostało zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.