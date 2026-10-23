Odczytał wiadomość od mamy, potem zniknął. Trwają poszukiwania 17-letniego Patryka

Ostatnie chwile przed zniknięciem Patryka

17-letni Patryk Skorulski pochodzi z Solca Kujawskiego. Na co dzień jest uczniem placówki przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. W ubiegłą środę, 21 października, koło godziny 13 chłopak spędzał czas ze znajomymi w rejonie bydgoskiego dworca PKS, tuż przy centrum handlowym Focus Park. Po spotkaniu młodzież rozeszła się w swoich kierunkach. Zgodnie z planem 17-latek miał wsiąść w tramwaj, dojechać na stację PKP i stamtąd wrócić do rodzinnego miasta. Niestety, nigdy nie dotarł na miejsce.

Ustalenia rodziny i ostatnie logowania w Bydgoszczy

Z informacji zebranych przez bliskich wynika, że koło 13 matka chłopaka wysłała mu wiadomość przez popularny komunikator. Nastolatek zapoznał się z jej treścią, jednak nie odesłał żadnej odpowiedzi. Rodzina ustaliła też, że jeszcze do 13.40 wymieniał wiadomości ze znajomymi dziewczynami na innym czacie.

Z późniejszych ustaleń wynika, że Patryk wysiadł z komunikacji miejskiej w okolicach bydgoskiego ronda Toruńskiego. Zgodnie z przekazanymi danymi, 17-latek najprawdopodobniej skierował się w stronę marketu budowlanego Leroy Merlin, zlokalizowanego przy ulicy Toruńskiej 101.

Od tego momentu urywa się jakikolwiek ślad po chłopaku. Zaginiony nie odezwał się do nikogo ze znajomych ani rodziny. Jego smartfon nie loguje się do sieci, a bliscy nie mają pojęcia, gdzie znajduje się nastolatek.

Rodzina wyznaczyła nagrodę za informacje o nastolatku

Dla najbliższych zniknięcie Patryka jest szczególnie alarmujące. Jak podkreślają członkowie rodziny, chłopak nigdy wcześniej nie znikał bez słowa. Zawsze dawał znać, jeśli miał wrócić do domu później, niż zakładano.

Zrozpaczona rodzina błaga o wsparcie w poszukiwaniach i prosi internautów o udostępnianie komunikatu o zaginięciu. Osoba, która przekaże kluczowe informacje pozwalające na odnalezienie 17-latka, może liczyć na nagrodę finansową w kwocie 5 tysięcy złotych.

Zaginiony Patryk Skorulski ma 17 lat i około 175 centymetrów wzrostu. Cechuje go szczupła, sportowa sylwetka. Ma ciemne, kręcone włosy i jasne, niebiesko-zielone oczy. Jego znakiem szczególnym jest tatuaż pod lewą piersią, który przedstawia kobietę ubraną w bikini.

W dniu, w którym po raz ostatni widziano 17-latka, miał on na sobie czarne spodnie dresowe, czarną bluzę oraz bezrękawnik marki Moncler w tym samym kolorze. Na nogach miał założone czarne obuwie sportowe Nike Shox, a przy sobie nosił jasnobeżowy plecak z logo tej samej firmy.

Policja apeluje o kontakt do świadków z Bydgoszczy

Dla funkcjonariuszy każdy detal może mieć kluczowe znaczenie w prowadzonych poszukiwaniach. Wszyscy, którzy mogli widzieć Patryka Skorulskiego w ostatnich dniach lub posiadają wiedzę o jego aktualnym miejscu przebywania, powinni niezwłocznie powiadomić stróżów prawa.

Wszelkie sygnały dotyczące sprawy można kierować bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, dzwoniąc pod numer telefonu 47 75 17 110. W nagłych sytuacjach zaleca się korzystanie z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.

Rodzina głęboko wierzy, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa i nagłośnieniu sprawy uda się w końcu trafić na trop 17-latka i bezpiecznie sprowadzić go do domu.