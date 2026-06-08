Tysiące biegaczy na starcie w Myślęcinku. Ekstremalna trasa pełna błota po raz kolejny sprawdziła wytrzymałość

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku zamienił się w arenę pełną ekstremalnych wyzwań podczas dwudziestej pierwszej odsłony tego widowiskowego biegu. Śmiałkowie musieli zmierzyć się z głęboką wodą oraz gęstym błotem, a na trasie czekały na nich pułapki testujące zarówno siłę fizyczną, jak i umiejętność pracy zespołowej.

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Terenowa Masakra to unikatowy bieg, z równie wyjątkową atmosferą, na którym startują zawodnicy z całego kraju, a także zza granicy. Zawody odbywają się już po raz dwudziesty pierwszy i mają promować nie tylko sport, ale także walory turystyczne naszego pięknego miasta oraz Myślęcinka – podkreślał przed wydarzeniem Rafał Szulakowski, organizator Terenowej Masakry.

Biegacze mieli do wyboru cztery różne warianty tras, mierzące trzy, pięć, siedem i dziesięć kilometrów. Zasada była prosta, a dłuższy dystans oznaczał znacznie więcej wyczerpujących utrudnień na szlaku, jednak włożony wysiłek w pełni rekompensował wręczany na finiszu pamiątkowy medal i ogromna satysfakcja z dotarcia do mety.

Sobotnia część imprezy należała również do najmłodszych miłośników sportowej aktywności fizycznej. Na starcie stawiło się niemal pół tysiąca dzieci, które w zależności od swojej kategorii wiekowej musiały przebiec dystans od trzystu do sześciuset metrów.

Wydarzenie przyciągnęło do Myślęcinka nie tylko zawodników, ale także liczne grono osób dopingujących swoich bliskich. Na pobliskiej polanie Różopole zorganizowano otwarty Piknik Olimpijski, gdzie całe rodziny mogły wspólnie spędzić czas i spróbować swoich sił w zupełnie innych dyscyplinach sportowych.

Ekstremalne zawody w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego po raz kolejny zaprezentowały swój bardzo unikalny charakter. Wydarzenie skutecznie łączy morderczy wysiłek ze znakomitą rozrywką, tworząc doskonałą przestrzeń do świetnej integracji dla ludzi w każdym wieku.