Chwila grozy w Bydgoszczy! Ciężarówka uderzyła w kładkę, konstrukcja aż zadrżała

Jak informuje Express Bydgoski, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Fordońskiej i Wiślanej w Bydgoszczy. Ciężarówka transportująca ciężki sprzęt – najprawdopodobniej koparkę – miała zbyt wysoko wystający chwytak. To właśnie on uderzył w kładkę dla pieszych, stwarzając ogromne zagrożenie dla uczestników ruchu.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez jednego z kierowców i opublikowane na Facebooku na profilu „Stop Cham”. Na filmie widać moment uderzenia w kładkę, ale to nie wszystko. Po kolizji kierowca ciężarówki nie zatrzymał się i kontynuował jazdę, przewożąc maszynę z chwytakiem, który niebezpiecznie bujał się na wszystkie strony.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci i wzbudziło duże poruszenie wśród internautów. Sprawą zajęli się bydgoscy policjanci. Jak na razie pojazdu nie udało się jeszcze zidentyfikować.

Apelujemy do świadków tego zdarzenia o zgłaszanie informacji na jego temat. Można dokonać tego telefonicznie lub osobiście w fordońskim komisariacie policji – mówi w rozmowie z dziennikarzem Express Bydgoskiego sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Policja ustala okoliczności zdarzenia i sprawdza, czy w wyniku uderzenia kładka nie została uszkodzona w sposób zagrażający pieszym. Funkcjonariusze liczą, że dzięki nagraniu i pomocy świadków szybko uda się namierzyć kierowcę ciężarówki.