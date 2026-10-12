Wielki pożar kamienicy w Nowem. W zgliszczach odkryto dwa zwęglone ciała

Tragedia w Nowem: Pożar zniszczył kamienicę i zabił dwie osoby

Dwie osoby nie żyją po tragicznym pożarze, który wybuchł w miejscowości Nowe (woj. kujawsko-pomorskie). Dramat rozegrał się 11 października krótko po godzinie 23 przy ulicy Długiej. Według informacji „Gazety Pomorskiej”, jeden z lokatorów obudził się słysząc odgłosy pękania i natychmiast wyszedł z budynku. To tam usłyszał od sąsiada o pożarze sąsiedniego obiektu. Znacznej części mieszkańców udało się w porę opuścić zagrożone mieszkania. Dwie osoby nie zdołały jednak uciec przed żywiołem.

Do akcji gaśniczej wysłano natychmiast 11 jednostek strażackich. W momencie przybycia służb na miejsce zdarzenia, ogień trawił już sporą część budynku.

Mieszkańcy alarmowali, że na najwyższej kondygnacji mogą być dwie osoby. Niestety, rzeczywiście odnaleziono tam dwa zwęglone ciała. Z nieoficjalnych relacji sąsiadów wynika, że życie stracili kobieta i mężczyzna, jednak ostateczne potwierdzenie ich tożsamości wciąż pozostaje przedmiotem ustaleń.

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie

Pożar w Nowem stanowił zagrożenie dla amfiteatru i innych budynków

Z relacji „Gazety Pomorskiej” wynika, że dramatyczne chwile wywołały popłoch w centrum miejscowości. Żywioł stanowił bezpośrednie zagrożenie dla sąsiednich kamienic i drewnianej konstrukcji amfiteatru.

Działania ratowników trwały aż do świtu. Kamienica przy ulicy Długiej 16 nie nadaje się już do zamieszkania.

Z budynku ewakuowano cztery osoby. Choć przeżyły, straciły dorobek życia. Lokalne władze z Nowego pracują nad zapewnieniem im nowych, tymczasowych miejsc zamieszkania. Ogromnym wsparciem wykazali się także okoliczni mieszkańcy i właściciele firm. Organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, w tym odzieży, butów czy koców, aby pomóc poszkodowanym z ulicy Długiej.

Postępowanie w tej tragicznej sprawie wszczęła prokuratura ze Świecia. Na ten moment za najbardziej prawdopodobną przyczynę tego koszmaru uznaje się nieumyślne zaprószenie ognia.

23:04 Nowe ul. Długa 16 pow. świecki, gm. Nowe. Pożar całkowity kamienicy 15x8x8. Zadysponowano 11 zastępów w tym oficera operacyjnego powiatu. Sytuacja opanowana, trwa oddymienia i przeszukiwanie pomieszczeń, znaleziono zwęglone zwłoki 2 os.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 11, 2026