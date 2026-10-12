Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego. Polska podzielona i "niczyja"?

Mroczne wizje jasnowidza. Co czeka Polskę?

Znany szerzej jako jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski regularnie dzieli się w sieci swoimi obawami dotyczącymi zarówno sytuacji na świecie, jak i w samej Polsce. W swoich ostatnich publikacjach wizjoner ostrzega przed sytuacją, w której nasz kraj znajdzie się pod ogromną presją ze strony innych państw, a istniejący układ sił na arenie międzynarodowej zacznie stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Według niego polityczne napięcia będą nieustannie narastać. Zwraca również uwagę na możliwe zmiany na mapach, podkreślając stanowczo, że nadciągający czas przyniesie niezwykle gwałtowne roszady.

Wizjoner przekonuje, że wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie bezpośrednio odbiją się na naszej rzeczywistości. Podczas jednej ze swoich internetowych transmisji w serwisie YouTube Krzysztof Jackowski wprost określił moment, w którym należy spodziewać się dramatycznego zaostrzenia sytuacji.

- Rosja przygotowuje głęboki szturm na Ukrainę. On się zacznie jeszcze w tym roku. Rosja skaluje niektóre miejsca militarne w Europie

- alarmuje widzów Krzysztof Jackowski za pośrednictwem YouTube'a.

Co więcej, jasnowidz dokładnie precyzuje ramy czasowe nasilenia się zbrojnego konfliktu.

- Czas październik, listopad będzie decydujący, intensywność wojny Rosji z Ukrainą znacznie się zwiększy i przybierze na sile

- obwieszcza w swoim materiale wizjoner z Człuchowa.

Słowa Jackowskiego odbiły się echem w mediach, które analizują jego najnowsze odczucia i ostrzegają przed możliwymi konsekwencjami.

- Jasnowidz Jackowski przewiduje, że na przełomie października i listopada 2026 roku dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu i gwałtownej intensyfikacji rosyjskich działań zbrojnych przeciwko Ukrainie

- donosi serwis styl.fm.

Rozpad państwa i problemy infrastrukturalne w wizji jasnowidza

Najbardziej niepokojący element wizji Krzysztofa Jackowskiego dotyczy bezpośrednio integralności granic Polski oraz naszej suwerenności. Z relacji serwisu swiatgwiazd.pl wynika, że jasnowidz z Człuchowa przywołuje mroczne widmo Targowicy - historycznego symbolu narodowej zdrady. Twierdzi on, że nasz kraj zacznie być stopniowo pozbawiany sprawczości, a kluczowe decyzje o losach państwa będą zapadać w stolicach innych mocarstw.

Wizja ta zakłada również podział Polski. Krzysztof Jackowski sugeruje, że wschodni i południowy obszar kraju może zostać odizolowany od reszty ziem polskich.

Jednak jak informuje portal swiatgwiazd.pl, bazujący na słowach jasnowidza, kulminacja tych wydarzeń ma nastąpić u progu 2028 roku. Wtedy to, zdaniem jasnowidza, Polska stanie się de facto krajem pozbawionym realnej władzy nad sobą, sprowadzonym do roli zwykłej karty przetargowej w wielkiej grze światowych mocarstw.

W swoich wizjach Jackowski odnosi się także do sytuacji politycznej w Warszawie. Według niego, jak informuje swiatgwiazd.pl, w 2028 roku prezydentem nie będzie już Karol Nawrocki, a jego urząd obejmie wysoki, szczupły mężczyzna, noszący okulary.

Zanim to jednak nastąpi, polską sceną polityczną wstrząśnie ogromny konflikt związany z teczkami tajnych współpracowników komunistycznych służb.

- Nawrocki będzie się starał to ujawnić - mówi Krzysztof Jackowski, którego słowa przytacza swiatgwiazd.pl.

Nowe zagrożenia: cyfrowy pieniądz, skażenie i zablokowane miasta

Krzysztof Jackowski roztacza także niezwykle ponurą wizję roku 2027. Przewiduje on nadejście tzw. cyfrowej komuny, która ma polegać na całkowitym wyeliminowaniu tradycyjnej gotówki i zastąpieniu jej wyłącznie walutami elektronicznymi.

Na tym nie koniec. Serwis swiatgwiazd.pl przekazuje słowa jasnowidza o groźbie poważnych katastrof ekologicznych i sanitarnych. Mowa tu m.in. o niebezpieczeństwie radioaktywnego skażenia, potężnych brakach w zaopatrzeniu w wodę zdatną do picia oraz o wybuchu nowej epidemii, która zmuszałaby władze do zamykania całych ośrodków miejskich.

W obliczu tych niepokojących scenariuszy Jackowski w jednym ze swoich filmów na YouTube wzywa swoich odbiorców do poczynienia odpowiednich przygotowań na nadchodzące, chłodne miesiące.

- Mam nadzieję, że nie mówię tego na wyrost, ale starajmy się na tę zimę mieć zaopatrzenie w energię, ciepło. Zróbmy to zawczasu

- zaleca znany wizjoner.

Krzysztof Jackowski z Człuchowa

Urodzony w 1963 roku Krzysztof Jackowski, znany powszechnie jako jasnowidz z Człuchowa, to postać od lat wzbudzająca ogromne zainteresowanie w polskiej przestrzeni internetowej. Sławę przyniosło mu angażowanie się w sprawy kryminalne oraz pomoc rodzinom w poszukiwaniach osób zaginionych. Obecnie Jackowski chętnie dzieli się w sieci swoimi diagnozami sytuacji międzynarodowej oraz prezentuje własne wizje dotyczące tego, co rzekomo przyniesie przyszłość.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie prognozy i przeczucia jasnowidzów to wyłącznie ich subiektywne opinie, do których powinno się podchodzić z niezbędną rezerwą i dystansem.