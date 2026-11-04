Wyciek gazu w Izbicy Kujawskiej. Ewakuowano ponad 100 dzieci ze żłobka i przedszkola

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-04 17:38

Niebezpieczny incydent w rejonie żłobka i przedszkola w Izbicy Kujawskiej w województwie kujawsko-pomorskim. W środę, 4 listopada, dzieci wyczuły tam ulatniający się gaz. Władze placówek zarządziły błyskawiczną ewakuację, w wyniku której budynek opuściło ponad 100 najmłodszych. Do akcji wkroczyła wezwana na miejsce straż pożarna.

Czerwony wóz strażacki na sygnale przy budynku. O ewakuacji dzieci w Izbicy Kujawskiej przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: Roix/ Shutterstock

Groźne zdarzenie miało miejsce w Izbicy Kujawskiej na terenie powiatu włocławskiego. Pierwszy sygnał o zagrożeniu pochodził od samych dzieci, które wyczuły specyficzną woń ulatniającego się gazu. Kierownictwo placówki nie zamierzało ryzykować zdrowia podopiecznych i od razu zarządziło wyjście z obiektu.

Budynek musiało opuścić łącznie ponad sto maluchów. Co istotne, personel przeprowadził całą ewakuację jeszcze przed pojawieniem się wozów strażackich. Zdecydowane działanie pracowników pozwoliło na sprawne przemieszczenie wszystkich podopiecznych w bezpieczne miejsce.

Po dotarciu na teren placówki zastępy straży pożarnej zabezpieczyły okolicę i rozpoczęły poszukiwania źródła awarii. Funkcjonariusze bardzo szybko zlokalizowali miejsce, z którego wydobywała się niebezpieczna substancja.

„Gaz wyciekał ze skrzynki gazowej. Wyciekiem zajęła się gazownia” – przekazał nam bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

W wyniku tego incydentu nikt nie ucierpiał. Gdy służby opanowały sytuację, maluchy mogły bezpiecznie wrócić do sal w przedszkolu oraz żłobku. Cała akcja miała szczęśliwy finał, a dzięki przytomnej postawie kadry udało się uchronić dzieci przed dalszym zagrożeniem.

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