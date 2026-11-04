Wyciek gazu w Izbicy Kujawskiej. Ewakuowano ponad 100 dzieci ze żłobka i przedszkola

Groźne zdarzenie miało miejsce w Izbicy Kujawskiej na terenie powiatu włocławskiego. Pierwszy sygnał o zagrożeniu pochodził od samych dzieci, które wyczuły specyficzną woń ulatniającego się gazu. Kierownictwo placówki nie zamierzało ryzykować zdrowia podopiecznych i od razu zarządziło wyjście z obiektu.

Budynek musiało opuścić łącznie ponad sto maluchów. Co istotne, personel przeprowadził całą ewakuację jeszcze przed pojawieniem się wozów strażackich. Zdecydowane działanie pracowników pozwoliło na sprawne przemieszczenie wszystkich podopiecznych w bezpieczne miejsce.

Po dotarciu na teren placówki zastępy straży pożarnej zabezpieczyły okolicę i rozpoczęły poszukiwania źródła awarii. Funkcjonariusze bardzo szybko zlokalizowali miejsce, z którego wydobywała się niebezpieczna substancja.

„Gaz wyciekał ze skrzynki gazowej. Wyciekiem zajęła się gazownia” – przekazał nam bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

W wyniku tego incydentu nikt nie ucierpiał. Gdy służby opanowały sytuację, maluchy mogły bezpiecznie wrócić do sal w przedszkolu oraz żłobku. Cała akcja miała szczęśliwy finał, a dzięki przytomnej postawie kadry udało się uchronić dzieci przed dalszym zagrożeniem.