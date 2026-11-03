Wypadek ciężarówki z chemikaliami! Ewakuacja mieszkańców i zamknięte szkoły

Ten groźny incydent miał miejsce we wtorek, 3 listopada, w samym sercu Strzelna na terenie powiatu mogileńskiego. Z informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wynika, że na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym łączącym trasy krajowe nr 15 i 25 wywróciła się przyczepa ciężarówki transportującej chemikalia.

Jak przekazali strażacy, w wyniku zdarzenia nie nastąpił wyciek żadnych groźnych związków. W pierwszej fazie akcji na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej, do których wkrótce dołączyła wyspecjalizowana grupa ratownictwa chemicznego.

Wypadek w Strzelnie. Ewakuacja mieszkańców i odwołane lekcje w szkołach

Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo służby zarządziły ewakuację lokatorów z budynków położonych tuż przy rondzie. Urząd Miasta w Strzelnie za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku wydał komunikat, w którym wskazał Szkołę Podstawową im. Michelsona jako miejsce zbiórki dla osób opuszczających swoje domy.

Włodarze miasta poinformowali ponadto o wstrzymaniu pracy placówek oświatowych. Lekcje w szkołach im. Michelsona oraz im. Dałkowskiego, podobnie jak zajęcia w lokalnych przedszkolach, zostały całkowicie odwołane.

Ratownicy zwrócili się z prośbą do lokalnej społeczności o unikanie okolic centrum Strzelna, nierobienie zbiegowisk przy rondach oraz zachowanie przejezdności ulic. Wyznaczono już trasy objazdowe, ponieważ służby ratunkowe muszą mieć zapewniony bezproblemowy dojazd, aby sprawnie przeprowadzić całą akcję.