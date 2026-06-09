Wypadek na S5 koło Bydgoszczy. Nie żyje 49-letni motocyklista!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-09 8:13

Walka o życie 49-latka poszkodowanego w wypadku na drodze ekspresowej S5 w okolicach Bydgoszczy zakończyła się tragicznie. Mężczyzna uczestniczył w groźnym wypadku w poniedziałek, 8 czerwca. Poszkodowany został błyskawicznie przewieziony do placówki medycznej, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe i pacjent zmarł kilka godzin później.

Tragiczny finał wypadku na S5 pod Bydgoszczą. Motocyklista zmarł w szpitalu!

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Autor: Anna Kisiel

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 13.11 na 72. kilometrze trasy S5. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w miejscowości Lisi Ogon, niedaleko wsi Drzewce na terenie gminy Białe Błota. Dyspozytor natychmiast wysłał na miejsce dwa zastępy ratowników ze straży pożarnej, reprezentujące JRG nr 4 z Bydgoszczy oraz jednostkę OSP w Łochowie.

Z pierwszych ustaleń wynika, że kierowca jednośladu marki Honda niespodziewanie zjechał ze swojego toru jazdy. Użytkownik maszyny z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w przydrożne bariery ochronne, a następnie upadł na asfalt. Stan 49-latka wymagał pilnej interwencji, dlatego wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co wymusiło całkowite wstrzymanie ruchu w stronę Poznania na czas lądowania helikoptera.

Mimo obecności śmigłowca zapadła decyzja o przewiezieniu poszkodowanego karetką do bydgoskiego szpitala. Utrudnienia w ruchu trwały przez wiele godzin, a kierowcy mieli do dyspozycji tylko jeden pas jezdni aż do późnego popołudnia.

Jak poinformowała stacja TVP Bydgoszcz, niestety mężczyzna zmarł przed godziną 15.00. Zmarły to 49-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Obecnie śledczy i policjanci szczegółowo weryfikują, dlaczego prowadzący motocykl nagle stracił panowanie nad maszyną i rozbił się o bariery.

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