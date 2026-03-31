Wypadek na trasie Bydgoszcz-Toruń. Śmigłowiec LPR lądował na zablokowanej drodze

Wypadek na trasie Bydgoszcz-Toruń

Wtorkowy poranek przyniósł bardzo niebezpieczne zdarzenie na 287. kilometrze trasy krajowej nr 10. O tej dramatycznej sytuacji poinformowali w komunikacie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

„dzisiejszego poranka (31 marca) na trasie DK10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych”

Dyspozytor bezzwłocznie wysłał w rejon wypadku zastępy straży pożarnej z Bydgoszczy oraz pobliskiego Solca Kujawskiego. Ratownicy po dotarciu na miejsce błyskawicznie przystąpili do zabezpieczania rozbitych wraków pojazdów. Po szybkim rozpoznaniu sytuacji służby medyczne musiały zająć się poszkodowanymi uczestnikami tego groźnego zdarzenia.

„łącznie pojazdami podróżowało 6 osób, dwie z nich zostały przetransportowane do szpitala”

Z uwagi na ciężki stan poszkodowanych i charakter incydentu na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna medyczna lądowała w rejonie wypadku, aby wspomóc naziemne zespoły ratownictwa. Przez długi czas ratownicy prowadzili intensywną akcję pomocy rannym i porządkowania zniszczonej infrastruktury.

Odcinek drogi, na którym doszło do zderzenia, został natychmiast zamknięty dla innych kierowców. Policjanci wytyczyli specjalne objazdy prowadzące bezpośrednio przez miejscowość Solec Kujawski, co wywołało lokalne utrudnienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności dochodzeniowe, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn tej drogowej tragedii.