Zrujnował życie własnej matki. 34-latek usłyszał ponad 100 zarzutów

Zaciągał pożyczki na matkę. Szokujące ustalenia policji ze Świecia

Śledczy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przez kilka miesięcy rozpracowywali sprawę pod nadzorem prokuratury. Dochodzenie dotyczyło serii oszustw, za którymi stał mieszkaniec tego powiatu.

Przestępczy proceder wyszedł na jaw, gdy pokrzywdzona kobieta zgłosiła sprawę na policję. Według jej relacji, ktoś wykorzystał jej dane do wzięcia pięciu pożyczek. Oszustwo wydało się, kiedy zaczęła dostawać telefony i pisma wzywające do spłaty rzekomych długów, a także groźby egzekucji komorniczej.

- Funkcjonariusze zajmujący się sprawą, zgromadzili liczny materiał dowodowy z którego wynikało, że na dane kobiety, zawarte zostało o wiele więcej niż 5 pożyczek. Kryminalni szybko ustalili, że sprawcą jest jej 34-letni syn. Okazało się, że mężczyzna zawierał oraz usiłował zawierać pożyczki na dane osobowe swojej matki, posługując się przy tym założonym na jej personalia adresem e-mail - informują świeccy funkcjonariusze.

34-latek oszukał matkę i internautów. Usłyszał 119 zarzutów

Mężczyzna, bez zgody matki, otworzył na jej dane konto w banku. To jednak nie wszystko. Posługując się jej tożsamością, założył profil na popularnym portalu ogłoszeniowym, gdzie wystawiał na sprzedaż fikcyjne przedmioty. Gdy kupujący wpłacali pieniądze na konto zarejestrowane na nazwisko kobiety, 34-latek nie wysyłał towaru i nie oddawał gotówki.

- Po ich sprzedaniu nie wywiązywał się ze zobowiązań, nie wysyłał zamówionych towarów oraz nie zwracał środków otrzymanych na rachunek bankowy. Policjanci ustalili, że mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwa - dodają policjanci.

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie 34-latkowi ze Świecia łącznie 119 zarzutów. Mężczyzna przyznał się do winy. Z racji tego, że z oszustw uczynił sobie stałe źródło utrzymania, może spędzić za kratkami nawet 12 lat.