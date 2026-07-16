Autobus doszczętnie spłonął na skrzyżowaniu. Pasażerka i kierowca uciekli przed ogniem

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-16 8:13

Kłęby dymu i płomienie całkowicie zablokowały ruch na jednej z bydgoskich ulic. Ogień w mgnieniu oka strawił miejski autobus, z którego została tylko spalona konstrukcja. W środku znajdowali się tylko kierowca oraz jedna pasażerka którzy na szczęście w porę opuścili pojazd.

Autobus nagle stanął w ogniu! Pasażerka i kierowca uciekli w ostatniej chwili
Autor: ITS Bydgoszcz/ Materiały prasowe

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 16 lipca około godziny 7.00 rano u zbiegu ulic Akademickiej i Rejewskiego w Bydgoszczy. Strażacy przekazali, że płomienie nagle objęły autobus miejski. Żywioł błyskawicznie zajął całą maszynę i nawet bardzo szybka interwencja ratowników nie uchroniła pojazdu przed całkowitym zniszczeniem.

W środku był kierowca oraz jedna pasażerka. Żaden z uczestników tego porannego incydentu nie wymagał pomocy medycznej. Niestety kierowcy przejeżdżający rano przez to skrzyżowanie musieli liczyć się ze sporymi problemami komunikacyjnymi oraz poważnymi utrudnieniami.

Portal informacyjny Bydgoszcz 998 poinformował że zarzewie ognia znajdowało się bezpośrednio w komorze silnika. Wstępne hipotezy zatem sugerują nagłą usterkę techniczną maszyny, ale potwierdzenie tych przypuszczeń trzeba będzie jeszcze poczekać.

Obecnie całą sprawą zajmują się funkcjonariusze policji, którzy gromadzą niezbędny materiał dowodowy. 

Wielki pożar autobusu na Pradze w Warszawie. Spłonęło wszystko! 