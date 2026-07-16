Autobus doszczętnie spłonął na skrzyżowaniu. Pasażerka i kierowca uciekli przed ogniem

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 16 lipca około godziny 7.00 rano u zbiegu ulic Akademickiej i Rejewskiego w Bydgoszczy. Strażacy przekazali, że płomienie nagle objęły autobus miejski. Żywioł błyskawicznie zajął całą maszynę i nawet bardzo szybka interwencja ratowników nie uchroniła pojazdu przed całkowitym zniszczeniem.

W środku był kierowca oraz jedna pasażerka. Żaden z uczestników tego porannego incydentu nie wymagał pomocy medycznej. Niestety kierowcy przejeżdżający rano przez to skrzyżowanie musieli liczyć się ze sporymi problemami komunikacyjnymi oraz poważnymi utrudnieniami.

Portal informacyjny Bydgoszcz 998 poinformował że zarzewie ognia znajdowało się bezpośrednio w komorze silnika. Wstępne hipotezy zatem sugerują nagłą usterkę techniczną maszyny, ale potwierdzenie tych przypuszczeń trzeba będzie jeszcze poczekać.

Obecnie całą sprawą zajmują się funkcjonariusze policji, którzy gromadzą niezbędny materiał dowodowy.